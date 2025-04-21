Для чого насправді Путін оголосив 'Великоднє перемир'я': в РНБО розкрили сценарій

Росія використала великоднє перемир’я як прикриття для перегрупування сил, щоб продовжити штурмові дії з новою силою, зазначив Коваленко.

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Для чого насправді Путін оголосив "Великоднє перемир'я" / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що сказав Коваленко:

Росіяни використали перемир'я для перегрупування військ

Кремль намагався обдурити світ змусивши повірити в те, що Україна порушує режим припинення вогню

Росіяни використали "Великоднє перемир’я" для перегрупування сил, підведення резервів і техніки з метою підготовки до нових штурмів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зменшення інтенсивності бойових дій ворог використовував як прикриття.

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"У цьому був задум росіян - там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінського процесу Росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для подальших агресивних дій", - зазначив Коваленко.

Також Коваленко підкреслив, що Росія вкотре намагається ввести в оману західну спільноту, звинувачуючи Україну в недотриманні перемир’я, хоча сама постійно порушує домовленості. За його словами, ще з 2014 року Кремль не змінює своєї тактики та намагається через дипломатичні канали демонструвати "миролюбство", водночас продовжуючи агресію.

"Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер - американську сторону", - зауважив Коваленко.

Перемир'я в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, так зване "Великоднє перемир’я" на фронті офіційно завершено. Про це повідомляють прокремлівські медіа з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Як зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков, російський президент Володимир Путін не давав вказівки подовжувати режим "Великоднього перемир’я".

Водночас у Державному департаменті США заявили, що підтримали б продовження режиму тиші, якби він набув чинності.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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