Для чого насправді Путін оголосив 'Великоднє перемир'я': в РНБО розкрили сценарій

Про що сказав Коваленко:
- Росіяни використали перемир'я для перегрупування військ
- Кремль намагався обдурити світ змусивши повірити в те, що Україна порушує режим припинення вогню
Росіяни використали "Великоднє перемир’я" для перегрупування сил, підведення резервів і техніки з метою підготовки до нових штурмів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що зменшення інтенсивності бойових дій ворог використовував як прикриття.
"У цьому був задум росіян - там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінського процесу Росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для подальших агресивних дій", - зазначив Коваленко.
Також Коваленко підкреслив, що Росія вкотре намагається ввести в оману західну спільноту, звинувачуючи Україну в недотриманні перемир’я, хоча сама постійно порушує домовленості. За його словами, ще з 2014 року Кремль не змінює своєї тактики та намагається через дипломатичні канали демонструвати "миролюбство", водночас продовжуючи агресію.
"Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер - американську сторону", - зауважив Коваленко.
Перемир'я в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, так зване "Великоднє перемир’я" на фронті офіційно завершено. Про це повідомляють прокремлівські медіа з посиланням на Міністерство оборони РФ.
Як зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков, російський президент Володимир Путін не давав вказівки подовжувати режим "Великоднього перемир’я".
Водночас у Державному департаменті США заявили, що підтримали б продовження режиму тиші, якби він набув чинності.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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