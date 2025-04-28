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Брянськ масовано атакували БпЛА - палає російський військовий завод "Кремній ЕЛ"

Руслана Заклінська
28 квітня 2025, 09:21
253
Завод виготовляє мікроелектроніку для російських військових потреб, зокрема для ракетних комплексів і систем ППО.
Брянськ масовано атакували БпЛА - палає російський військовий завод 'Кремній ЕЛ'
Дрони атакували стратегічно важливий для РФ завод "Кремній-Ел" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В Брянську пролунало щонайменше 10 вибухів
  • БпЛА атакували завод мікроелектроніки "Кремній ЕЛ"
  • Завод виготовляє мікроелектроніку для російських військових потреб

У ніч проти 28 квітня в російському Брянську пролунала серія потужних вибухів. Безпілотники атакували завод мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Про це повідомляють російські Telegram-канали та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За словами місцевих жителів і російських пабліків, у місті зафіксували щонайменше 10 вибухів, які було чути у різних районах. Основною ціллю безпілотників став завод "Кремній ЕЛ", який спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для військових потреб.

відео дня

"В Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній" - підтвердив Коваленко.

Завод "Кремній-Ел" виготовляє мікроелектроніку, зокрема для російських ракетних комплексів, систем протиповітряної оборони "Панцир", ракет "Іскандер", а також для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників.

За даними моніторингових каналів, зафіксовано щонайменше два-три влучання в цех заводу, там виникла пожежа. Коваленко нагадав, що цей завод уже неодноразово ставав мішенню атак і раніше змушений був призупиняти виробництво.

Російське Міноборони, у свою чергу, заявило про нібито знищення 115 безпілотників за ніч, з яких 102 — саме над Брянською областю.

Дивіться відео атаки БпЛА по Брянську:

Брянськ масовано атакували БпЛА - палає російський військовий завод 'Кремній ЕЛ'
Атака безпілотників по Брянську / Фото: скріншот

Атаки дронів по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, 23 квітня Сили оборони України атакували завод у Татарстані, що виробляє ударні безпілотники, зокрема "Герань-2" та "Шахед". Підприємство має потужність до 300 дронів на добу. У результаті удару пошкоджено цех фінальної збірки.

Також у ніч на 24 квітня в Коломні пролунали вибухи через атаку безпілотників. За даними росЗМІ, ціллю стало підприємство "КБ машинобудування", яке виробляє ракетні комплекси.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 квітня ударні безпілотники атакували російські аеродроми в тимчасово окупованому Криму — в Новофедорівці та Качі. Вибухи також чули в Армянську та Красноперекопську. Атака тривала близько п’яти годин.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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