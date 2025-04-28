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"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

Юрій Берендій
28 квітня 2025, 16:47
563
В Білому домі наголосили, що президент Трамп прагне довготривалого припинення вогню, а не тимчасового перемир'я.
'Трамп розчарований': в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна
В Білому домі прокоментували рішення РФ про перемир'я на честь 9 травня / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що заявили в Білому домі:

  • Трамп вже більше розчарований Володимиром Зеленським та диатктором РФ Путіним
  • Президент США зацікавлений в довготривалому припиненні вогню
  • Трамп налаштований повернути собі роль "президента-миротворця"

Президент США Дональд Трамп наполягає на постійному припиненні вогню для завершення війни Росії проти України. Про це заявила у понеділок прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна щодо триденного перемир'я на період святкування 9 травня в Росії, передає Telegraph.

Вона також попередила, що президент США стає "дедалі більш розчарованим" як Володимиром Путіним, так і Володимиром Зеленським.

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За її словами, Трамп вважає за необхідне, щоб обидва лідери сіли за стіл переговорів для завершення війни.

Вона зазначила, що Путін запропонував тимчасове припинення вогню в понеділок, але повторила, що президент США чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню.

"Президент (Трамп - ред.) ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також зберігає реалізм", - сказала Левітт.

Керолайн Левітт зазначила, що зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським свідчить про те, що американський лідер докладає значних зусиль і часу для завершення війни, прагнучи повернути собі статус "президента-миротворця", яким він був під час першої каденції.

"Він має намір зробити це знову", - заявила речниця Білого дому.

У Білому домі також підкреслили, що нинішня ситуація є надзвичайно складною, а сам конфлікт Трамп успадкував від попереднього президента Джо Байдена, який нібито допустив початок цієї війни.

"Але він (Трамп - ред.) зосереджений на розв'язанні цієї проблеми", - резюмувала Левітт.

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Як відреагували в українському МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X зазначив, що Росія має негайно припинити вогонь, якщо дійсно прагне миру.

"Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб — щоб це було реально, а не просто для параду", - додав він.

Глава МЗС вкотре підтвердив, що Україна готова погодитись на довготривале припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Режим припинення вогню - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив про так зване "перемир'я" з нагоди святкування "Дня перемоги" 9 травня, наказавши своїм військам тимчасово припинити бойові дії на кілька днів.

Росія, яка розв'язала війну, заявляє про нібито готовність до припинення вогню, однак однією з умов для цього є зупинка міжнародної підтримки України. Про це повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень може стати ключовим у мирних переговорах, оскільки Україна та Росія зараз ближчі до домовленостей, ніж будь-коли за останні три роки, хоча сам процес ще далекий від завершення.

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Хто така Керолайн Левітт?

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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