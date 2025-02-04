Українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові керовані авіабомби

Раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових і 2000-фунтових авіабомб.

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Українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові бомби Mark 83 / колаж: Главред, фото: скріншот з theaviationist, facebook.com/kpszsu

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Авіабомби могли створити спеціально для потреб ЗСУ

Як давно Україна використовує 500-фунтові (227 кг) бомби JDAM-ER

Українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові (454 кг) бомби Mark 83, які адаптували під комплект планування і корекції JDAM-ER. Про це повідомляє The Aviationist.

На відео, яке опублікувала у Facebook 39 бригада тактичної авіації, можна бачити, як український Су-27 скидає кілька високоточних плануючих авіабомб на позиції російських військових.

відео дня

Найцікавіше те, що раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових і 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 і GBU-64, відповідно.

Американці не згадували про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів. Фахівці припускають, що його могли створити спеціально для потреб ЗСУ.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Раніше повідомлялося про те, що Шольц вважає ідею Трампа егоїстичною. Німецький канцлер вважає, що Київ повинен використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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Що таке JDAM JDAM (Joint Direct Attack Munition) є спеціальним комплектом, який перетворює звичайні бомби, що вільно падають, на керовані за рахунок дообладнання аеродинамічними комплектами з наведенням за GPS. JDAM почали експлуатувати в 1999 році. Пізніше було створено комплект JDAM-ER. Завдяки використанню спеціальних крил дальність цієї версії може перевищувати 70 км, що дозволяє літаку-носію діяти на відносно безпечній відстані. Відомо, що Україна використовує 500-фунтові (227 кг) бомби JDAM-ER з 2023 року. Минулого року партію JDAM-ER нашій країні передала Австралія.

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