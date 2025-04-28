Перемир'я на честь 9 травня: у Зеленського відреагували на критику Білого дому

В Офісі президента підтримали заяву Білого дому щодо важливості всеосяжного припинення вогню для закінчення війни.

https://glavred.net/war/peremirie-v-chest-9-maya-u-zelenskogo-otreagirovali-na-kritiku-belogo-doma-10659923.html Посилання скопійоване

У Зеленського відреагували на критику Білого дому щодо перемир'я / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Єрмак:

В ОП підтримали заяву Білого дому про важливість всеосяжного припинення вогню

Росія продовжує завдавати ударів по Україні

Припинення вогню потрібне не для параду

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на критичну заяву Білого дому щодо анонсованого Росією тимчасового перемир'я на 3 дні на честь 9 травня. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.

Керівник Офісу президента підкреслив важливість позиції Білого дому, яка передбачає, що для завершення війни потрібне постійне, безумовне та всеохоплююче припинення вогню, а не тимчасове, як пропонує Путін.

відео дня

Єрмак нагадав, що ще 11 березня Україна погодилася на ініціативу США щодо повного припинення вогню. Під час зустрічі в Джидді з американською делегацією було підтверджено, що Україна прагне до завершення війни і вважає першим кроком на цьому шляху саме справжнє припинення бойових дій.

"Росія ж щодня обстрілює Україну з повітря, вбиває цивільних людей, атакує на фронті і оголошує тимчасові перемир‘я, які сама ж порушує - так було під час Великодня. Перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру", - написав він.

Глава Офісу президента також подякував президенту США Трампу за підтримку повного припинення вогню.

Перемир'я на честь 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Путін оголосив так зване "перемир’я" з нагоди "Дня перемоги" 9 травня, в рамках якого російські війська мають тимчасово припинити бойові дії на триденний термін.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення Путіна про триденне перемир’я.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), потенційна угода про замороження лінії фронту на поточних позиціях не гарантує припинення російської агресії. Кремль може використати паузу для перегрупування сил і підготовки до подальшого розширення територіальних захоплень.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред