У роботі Telegram стався збій: що відомо та чим замінити месенджер

Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00.

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Збій в Telegram / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У месенджері Telegram стався збій у четвер, 3 жовтня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу. Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00 (за київським часом).

Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

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Збій в Telegram / фото: Downdetector

Також користувачі поскаржилися на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.

Збій в Telegram / фото: Downdetector

Чим можна замінити Telegram

Signal. Це месенджер відомий своїм акцентом на конфіденційність користувачів та вважається одним із найбільш захищених месенджерів. Варто зазначити, що Signal може працювати навіть за вкрай слабкого мобільного покриття.

Це месенджер відомий своїм акцентом на конфіденційність користувачів та вважається одним із найбільш захищених месенджерів. Варто зазначити, що Signal може працювати навіть за вкрай слабкого мобільного покриття. WhatsApp. Основна перевага WhatsApp у тому, що цей месенджер популярний у всьому світі — на відміну від Telegram, основна аудиторія якого зосереджена в країнах Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Індії.

Основна перевага WhatsApp у тому, що цей месенджер популярний у всьому світі — на відміну від Telegram, основна аудиторія якого зосереджена в країнах Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Індії. Viber. Цей месенджер пропонує низку інструментів для бізнесу та комунікації, не гірших, ніж у Telegram. Як і попередні варіанти, цей месенджер забезпечує захист усіх приватних чатів і дзвінків завдяки наскрізному шифруванню.

Цей месенджер пропонує низку інструментів для бізнесу та комунікації, не гірших, ніж у Telegram. Як і попередні варіанти, цей месенджер забезпечує захист усіх приватних чатів і дзвінків завдяки наскрізному шифруванню. Facebook Messenger. Він інтегрований з Facebook — і це зручно для людей, які вже активно користуються цією соціальною мережею.

Що таке Telegram? Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

Telegram - останні новини

Нагадаємо, 8 червня, в роботі месенджера Telegram також стався масштабний збій. Тоді виникли проблеми з підключенням до мережі, через що користувачі не могли надсилати повідомлення.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України.

Крім того, 28 квітня стало відомо, що в Telegram було заблоковано чат-боти Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) і Міністерства цифрової трансформації, які використовували для збору інформації про військові дії країни-агресора РФ.

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