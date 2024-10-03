У роботі Telegram стався збій: що відомо та чим замінити месенджер

У месенджері Telegram стався збій у четвер, 3 жовтня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу. Про це повідомляє Downdetector.
Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00 (за київським часом).
Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
Також користувачі поскаржилися на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.
Чим можна замінити Telegram
- Signal. Це месенджер відомий своїм акцентом на конфіденційність користувачів та вважається одним із найбільш захищених месенджерів. Варто зазначити, що Signal може працювати навіть за вкрай слабкого мобільного покриття.
- WhatsApp. Основна перевага WhatsApp у тому, що цей месенджер популярний у всьому світі — на відміну від Telegram, основна аудиторія якого зосереджена в країнах Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Індії.
- Viber. Цей месенджер пропонує низку інструментів для бізнесу та комунікації, не гірших, ніж у Telegram. Як і попередні варіанти, цей месенджер забезпечує захист усіх приватних чатів і дзвінків завдяки наскрізному шифруванню.
- Facebook Messenger. Він інтегрований з Facebook — і це зручно для людей, які вже активно користуються цією соціальною мережею.
Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
Telegram - останні новини
Нагадаємо, 8 червня, в роботі месенджера Telegram також стався масштабний збій. Тоді виникли проблеми з підключенням до мережі, через що користувачі не могли надсилати повідомлення.
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України.
Крім того, 28 квітня стало відомо, що в Telegram було заблоковано чат-боти Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) і Міністерства цифрової трансформації, які використовували для збору інформації про військові дії країни-агресора РФ.
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