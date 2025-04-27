Бійці ЗСУ б'ються в Курській області: у Генштабі зробили заяву

Що відбувається в Курській області:
- Бої на Курщині тривають
- ЗСУ відбивають ворожі атаки
- Зона контролю ЗСУ на Курщині зменшилася
Сили оборони України зберігають свою присутність у Курській області та контролюють майже 18 квадратних кілометрів. Бої тривають. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомили в Генштабі, військові стримують російських окупантів на Курщині.
"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку", - йдеться у зведенні.
За минулі 24 години ворожі сили завдали 20 авіаційних ударів, скинувши 37 керованих авіабомб, здійснивши 296 обстрілів, 14 з яких - із РСЗВ.
"Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників", - розповіли військові.
Порівняно з минулим ранком 26 квітня, 27 квітня ворог удвічі зменшив кількість штурмів позиції українських військ на Курщині - з 30 до 15 обстрілів. Учора Курський напрямок, разом із Покровським, був однією з найбільш "гарячих" ділянок фронту.
Яку територію контролюють ЗСУ
На ранок 27 квітня зона контролю Сил оборони в Курській області зменшилася більш ніж на 10 квадратних кілометрів. Учора в районі Басівки ЗСУ контролювали 9,88 кв. км, сьогодні - лише 5 кв. км. У районі Гуєво було 21,08 кв. км, сьогодні - 12,67 кв. км.
Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, що війська РФ отримали наказ до 9 травня витіснити Сили оборони з Курської області. Окупанти мають намір діяти і через Сумську область.
Операція Сил оборони в Курській області - новини за темою:
Як повідомляв Главред, 26 квітня в країні-агресорі Росії оголосили про "повне звільнення" Курської області. Зокрема, таку інформацію озвучив Путіну начальник Генштабу РФ Герасимов. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що ЗСУ продовжують вести бої на Курщині.
Бої на Курщині тривають, повідомили ввечері того ж дня аналітики DeepState. Як і Генштаб ЗСУ, вони спростували повідомлення росіян про нібито повне витіснення українських військ із Курської області.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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