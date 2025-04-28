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Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

Юрій Берендій
28 квітня 2025, 16:17
896
Росія відкидає мирний план президента США Трампа та пропонує нові цинічні умови для закінчення війни в Україні, свідомо затягуючи мирний процес.
Росія офіційно висунула нові умови для закінчення війни - про що йдеться
Росія офіційно висунула нові умови для закінчення війни - про що йдеться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які нові умови для закінчення війни виставив Кремль
  • Як Україна та США реагують на дії Росії
  • Як можуть надалі розгортатись події в переговорному процесі

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив нове перемир’я у війні проти України, яке буде тривати три дні в період святкування на території Росії 9 травня. Однак, нібито миротворчі ініціативи глави Кремля з тріском розбиваються об заяви його підлеглих. Зокрема, глава МЗС Сергій Лавров назвав офіційні умови Росії для початку мирних переговорів і закінчення війни проти України, які багато в чому суперечать плану президента США Трампа.

Главред зібрав головне, що варто знати про нові умови Росії для закінчення війни.

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Що відомо про перемир’я на 9 травня

Кремль оголосив про так зване перемир’я з нагоди 80-річчя Перемоги. Воно триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. На цей період російська армія нібито має припинити бойові дії.

"За рішенням Верховного Головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги російська сторона оголошує перемир'я", – йдеться у повідомленні.

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа
Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

При цьому у Кремлі наголосили, що українська сторона має наслідувати цей У Кремлі також закликали Україну наслідувати їхній приклад і призупинити військові дії. При цьому Росія пригрозила "адекватною та дієвою відповіддю" у разі порушення умов оголошеного ними перемир'я.

У своїй заяві про "перемир’я на 9 травня" російська сторона цинічно підкреслила "готовність до мирних переговорів без попередніх умов", водночас заявивши про бажання "усунути першопричини української кризи" через співпрацю з міжнародними партнерами.

Проте варто нагадати, що під час попереднього оголошеного Росією "великоднього перемир'я" окупаційні війська продовжували штурми і обстріли українських міст.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко коментуючи мирні ініціативи Кремля щодо перемир'я 9 травня зазначив, що російський диктатор Путін все ще не погоджується на всеосяжне припинення вогню.

"Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну", - вказує він у дописі в Telegram.

Умови Росії для закінчення війни

Водночас, глава МЗС Сергій Лавров всупереч нібито миротворчим заявам Кремля в інтерв’ю бразильському журналу O Globo цинічно виголосив офіційний список вимог Росії для початку мирного процесу та закінчення війни, який помітно контрастує із бажанням вводити перемир’я та відновлення діалогу з Україною. Серед них — скасування указу президента Володимира Зеленського про заборону переговорів із російським керівництвом.

Крім того, за словами Лаврова, Росія висуває Україні такі вимоги:

  • відмова України від вступу до НАТО та закріплення її нейтрального і позаблокового статусу;
  • "ліквідація наслідків перевороту 2014 року", що включає скасування рішень, спрямованих на "знищення всього російського — мови, ЗМІ, культури, традицій і канонічного православ'я";
  • міжнародне визнання анексії Росією Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;
  • юридичне закріплення цих вимог на безстроковій основі з гарантійними механізмами контролю;
  • проведення "демілітаризації" та "денацифікації" України;
  • скасування всіх санкцій, відкликання судових позовів та ордерів на арешт;
  • повернення заморожених російських активів.
Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа
Сергій Лавров / Фото: МЗС РФ

"Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах", — додав Лавров.

Росія офіційно відмовилась від мирного плану Трампа

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю американському телеканалу CBS News заявив, що Росія, мовляв, погодиться на повне припинення вогню лише за умови, що союзники припинять постачання зброї Україні, а ЗСУ не використовуватимуть перемир'я для зміцнення своєї армії.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), останні заяви Лаврова свідчать, що Росія не готова погоджуватися на територіальні поступки, які передбачає план Трампа. Лавров підкреслив традиційну позицію Кремля щодо відмови від обговорення будь-яких питань, пов'язаних із передачею територій Україні, що, за висновками ISW, підриває зусилля адміністрації Трампа досягти тривалого миру.

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа
Сергій Лавров / Фото: МЗС РФ

Зокрема, в інтерв’ю CBS News Лавров заявив: "Росія не веде переговорів про свою територію", відповідаючи на питання щодо майбутнього анексованого Криму. Він також наголосив, що "не вважає можливими будь-які зміни", коментуючи перспективу повернення контролю над Запорізькою АЕС Україні — одного з ключових пунктів мирного плану Трампа.

Аналітики ISW також нагадують, що Росія закріпила в Конституції поправки, які проголошують Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області нібито частиною РФ, що унеможливлює для Кремля поступки на переговорах.

Що означають вимоги Лаврова

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав заяву Сергія Лаврова маніпуляцією, спрямованою на затягування часу та введення в оману президента Трампа.

Коваленко нагадав, що раніше Росія неодноразово намагалася прикрити свою агресивну поведінку інформаційними кампаніями, звинувачуючи Україну в небажанні миру.

"Але пропагандистські зусилля провалилися та тепер все на поверхні – вся російська брехня читається, всі її бачать", – наголосив він.

Росія хоче відновити прямі переговори з Україною

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує сигналу від Києва щодо відновлення мирних переговорів. На питання журналістів, від кого саме чекають такого сигналу, Пєсков відповів, що Росія нібито залишається відкритою до переговорів, однак Київ, за його словами, поки "не демонструє готовності домовлятися".

"Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій", - заявив Пєсков.

Єрмак відповів на заяви Росії про мир

У відповідь глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що заяви російської сторони є брехливими, адже Росія не припиняє бойових дій і продовжує обстріли України дронами-камікадзе. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа
Андрій Єрмак / Фото: Главред

"Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею", - йдеться у дописі.

Також у РНБО наголосили, що слова Пєскова про готовність до переговорів не мають під собою підстав, оскільки Росія продовжує активні бойові дії.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що для початку будь-яких переговорів потрібне повне та безумовне припинення вогню, якого з боку РФ немає, адже атаки на українські міста тривають.

"Без цього все, що кажуть росіяни — це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше. Росія далі зриває зусилля Трампа", — робить висновок він.

Як реагує Трамп на небажання Путіна припиняти війну

Президент США Дональд Трамп закликав російського лідера Владіміра Путіна припинити бойові дії проти України та укласти мирну угоду. Про це Трамп заявив журналістам перед тим, як сісти на президентський літак.

Він зізнався, що був розчарований, коли дізнався про російські ракетні удари по українських містах.

На запитання, чого саме він очікує від Путіна, Трамп відповів, що хоче припинення обстрілів, початку переговорів і підписання мирної угоди.

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"У нас є обриси угоди. Я хочу укласти її і покінчити з цим. Просто повернутися до життя", - сказав президент США.

Крім того, Трамп зауважив, що має у своєму розпорядженні достатньо важелів для впливу на Росію.

"Мені б не хотілося це робити, але у нас є багато сильних сторін", – додав глава Білого дому.

Як можуть надалі розгортатись події в переговорному процесі

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначив, що без повернення США до євроатлантичних принципів їхні зусилля будуть марними. Хоча цей процес і відбувається повільно, Америка вже почала рух у правильному напрямку.

За його словами, час працює проти Росії, і ситуація невідворотно погіршується для Кремля. Загородній додав, що смерть Путіна лише прискорила б цей процес, адже нинішній російський лідер продовжуватиме війну та готуватиме країну до протистояння із Заходом.

"У 2025 році точно, а, ймовірно, вже до середини року ми побачимо дуже багато цікавого. І ознакою того, що інфаркт російської економіки настає, буде заморожування вкладів росіян у банках, це означатиме, що Росія "дійшла до ручки"", - сказав він.

Експерт також підкреслив, що Україні не слід звертати увагу на залякування. Головне — отримувати ресурси, зокрема зброю. США можуть висловлювати різні позиції щодо України, проте найважливішим для нас залишається розвиток власного військово-промислового комплексу, особливо ракетних технологій.

Коли та за яких умов Росія припинитьвійну проти України

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю "Главреду" заявив, що без ударів по російських нафтопереробних заводах економіка РФ залишатиметься відносно стабільною.

Попри зниження цін на нафту, російська економіка тримається також за рахунок металургії та продажу нафтопродуктів, таких як дизельне паливо чи авіаційний гас.

За його словами, відмова від атак на НПЗ дозволяє Росії продовжувати отримувати доходи, підтримуючи економічну стійкість у 2025 році.

"Погано житимуть росіяни, але на армію виділятимуть гроші. Серйозні проблеми з військовою економікою у Росії почнуться тільки у 2026 році. У 2025-му в РФ будуть проблеми з економікою загалом, а у військових буде деякий запас за часом – цей "жировий запас" дасть змогу російським військовим триматися на плаву, навіть коли економіка РФ буде руйнуватися. А от наступного року економічні проблеми вже вдарять і по російській армії", - наголосив Світан.

За словами аналітика, Росія буде намагатись закінчити війну проти України до кінця 2025 року.

"Тому що у 2026-му в Росії почне сипатися армія через обвалення економіки", - резюмував він.

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