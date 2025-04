РФ змінила тактику на фронті: в ISW сказали, для чого окупанти використовують мотоцикли

Коротко:

Російські окупаційні війська намагаються компенсувати українські технологічні інновації та використання дронів на фронті, застосовуючи під час наступів по всій лінії фронту мотоцикли та інші цивільні транспортні засоби.

Хоч така техніка гучна і часто блокує гучність українських дронів, які наближаються до окупантів, проте вона дає змогу загарбникам підвищити свою швидкість та маневреність під час штурмів. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Сержант українського батальйону безпілотних систем розповів, що російські війська почали все частіше проводити піхотні та моторизовані штурми, використовуючи для цього мотоцикли, всюдиходи і легкі транспортні засоби. Таким чином окупанти намагаються просунутися в районах, де українські воїни застосовують дрони для утримання позицій. За словами українського військового, загарбники роблять це для того, щоб легше уникнути атаки дронів.

Також український солдат, який служить на Покровському напрямку, зазначив, що російські війська з 20 березня здійснили на цьому напрямку 13 моторизованих штурмів на мотоциклах.

Аналітики не виключають, що російське командування розробляє тактичну доктрину для систематичного використання мотоциклів в атаках. Зокрема, окупанти можуть планувати залучати такий транспорт під час наступальної операції влітку та восени 2025 року.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, де РФ активно проводить штурми. ЗСУ все ще продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

Також раніше у ССО показали кадри проведення операції на Курщині. Сили оборони України зберігають свою присутність у Курській області.

Нагадаємо, армія РФ окупувала ще одне село на Донбасі. На відрізку Надіївка-Котлярівка-Богданівка останнім часом дуже складно бійцям Сил оборони України, яких поступово видавлює противник.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.