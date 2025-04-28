Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати

Під ворожим ударом може опинитися столиця, а також інші українські міста.

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Гетьман сказав, коли РФ може знову атакувати Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Коротко:

Росіяни можуть знову атакувати Україну

Під атаку може потрапити Київ та інші міста України

Експерт прогнозує, що РФ може завдати ракетного удару з 5 до 15 травня

Попри оголошене російським лідером "перемир'я" з 8 по 11 травня, є ймовірність, що ворог все одно може атакувати Україну в ці дати. Російський злочинець полюбляє свята, тому обстріли можливі як за кілька днів до 9 травня, так і після цієї дати. Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

"Близько і безпосередньо 9 травня. Можна чекати 5, 6, 7 і 10, 11, 12. Тобто я думаю, що від 5 до 15 травня, тобто протягом орієнтовно тижня, можна очікувати якихось атак вглиб нашої країни", — наголошує експерт. відео дня

Наприклад, атаки на Україну за подібним сценарієм трапилися минулого року на День Незалежності та цього року після Великодня.

За його словами, під ворожим ударом може бути Київ або ж інші міста, які розташовані відносно далеко від лінії фронту. Гетьман вважає, що обстрілювати росіяни будуть балістичними та керованими ракетами.

Чим Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти у понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у Черкасах та ще низці населених пунктів поки що не можна користуватися газом. Він закликав місцевих жителів та підприємства перекрити газ у приміщеннях.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня у Дніпропетровській області лунали вибухи. Країна-агресорка Росія вдарила по декількох громадах своїми безпілотниками. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через одну з атак у Павлограді загинув чоловік та постраждала дитина - 14-річна дівчинка. Відомо, що у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, в одному з яких сталося займання.

У ніч на 24 квітня Київ опинився під повітряною атакою з боку Росії. У різних районах столиці було чутно серію потужних вибухів. Внаслідок російської атаки загинуло 13 людей, травмовано — 87.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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