'Шахеди' атакували Черкаси, містян терміново закликали вимкнути газові прилади: деталі

Мер Черкас закликав вимкнути усі газові прилади і не користуватися газом через аварійні роботи після пошкодження на одному з об'єктів газопостачання.

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"Шахеди" атакували Черкаси/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Коротко:

Окупанти вдарили "Шахедами" по Черкасах

Був пошкоджений об'єкт інфраструктури

Містян закликали вимкнути усі газові прилади і не користуватися газом

Російські окупанти у понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він закликав містян поки що вимкнути усі газові прилади і не користуватися газом.

відео дня

"Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку "Шахедів". На жаль, маємо пошкодження об'єкта інфраструктури. Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби", – повідомив Бондаренко.

Він зазначив, що більш детальна інформація буде повідомлена упродовж дня.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у Черкасах та ще низці населених пунктів поки що не можна користуватися газом. Він закликав місцевих жителів та підприємства перекрити газ у приміщеннях.

"Черкаси, Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки. Інформація для місцевих жителів, підприємств і організацій. У зв’язку з терміновими ремонтними роботами, просимо вас припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах. Про подальші дії повідомлю додатково", – зазначив він.

Також Табурець повідомив, що сьогоднішня атака була однією з наймасовіших атак на Черкащину.

"Сьогодні наша Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак. рф спрямувала на область ударні дрони. За попередніми даними, наші оборонці знищили 15 БпЛА. Однак є і влучання. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", – зазначив голова ОВА.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 26 квітня РФ била сотнею БпЛА і ракет – на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок. На Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька людей дістали поранення, серед них – дитина.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ у ніч на 27 квітня. Внаслідок атаки ворога пошкоджені багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, РФ використовує новий дрон для атак на Україну – що про нього відомо. Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії Росії. Він має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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