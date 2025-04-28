Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні.

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Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни, вважає Трамп / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головні тези Трампа:

Путін повинен "припинити стріляти і підписати угоду"

Президент РФ має показати прихильність припиненню війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні.

Під час спілкування з журналістами, глава Білого дому заявив, що він хоче, щоб Путін "підписав угоду", пише CNN.

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"Я хочу, щоб він [Путін] припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп.

Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву. Президент США зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність до припинення війни в Україні.

Також глава Білого дому відповів, чи вірить він господареві Кремля.

"Я повідомлю вам про це приблизно через 2 тижні", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп сказав, чи вірить він Путіну:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 26 квітня Трамп пригрозив Путіну новими санкціями. Президент США почав розуміти, що російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче завершувати війну і просто обманює його.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що глава Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні. Він розраховує на те, що переговори з Іраном, дії Китаю в Південно-Китайському морі та події між Індією і Пакистаном розосередять увагу Сполучених Штатів.

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