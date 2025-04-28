Прямі переговори України та РФ: у Кремлі зробили заяву

Головні тези Пєскова:
- РФ нібито готова до прямих переговорів з Україною
- Київ має зняти заборону на переговори з Москвою
Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори. Про це заявив прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, російська сторона нібито готова до прямих переговорів з Україною, передає ТАСС.
"Тривають зусилля Сполучених Штатів, зусилля щодо виведення процесу в мирне русло. Неодноразово вже підтверджувалася готовність російської сторони, підтверджувалася президентом, без будь-яких попередніх умов до початку переговорного процесу з Україною для того, щоб вийти в мирне русло, тому зусилля тривають. Ось усе, що ми можемо сказати з цієї теми", - заявив Пєсков.
Прессекретареві Путіна поставили запитання, від кого має виходити ініціатива переговорів - від Вашингтона чи Києва.
"Принаймні, Київ повинен зробити якісь дії у зв'язку з цим. У них же діє юридична заборона на це. Але поки ми не бачимо жодних дій", - сказав Пєсков.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про припинення війни. Україна та Росія зараз перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та "підписати угоду".
Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.
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