Прямі переговори України та РФ: у Кремлі зробили заяву

Пєсков стверджує, що Москва продовжує виступати за мирне врегулювання конфлікту, однак для цього необхідні конкретні кроки з боку Києва.

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У Кремлі зробили заяву про прямі переговори з Києвом / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези Пєскова:

РФ нібито готова до прямих переговорів з Україною

Київ має зняти заборону на переговори з Москвою

Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори. Про це заявив прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, російська сторона нібито готова до прямих переговорів з Україною, передає ТАСС.

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"Тривають зусилля Сполучених Штатів, зусилля щодо виведення процесу в мирне русло. Неодноразово вже підтверджувалася готовність російської сторони, підтверджувалася президентом, без будь-яких попередніх умов до початку переговорного процесу з Україною для того, щоб вийти в мирне русло, тому зусилля тривають. Ось усе, що ми можемо сказати з цієї теми", - заявив Пєсков.

Прессекретареві Путіна поставили запитання, від кого має виходити ініціатива переговорів - від Вашингтона чи Києва.

"Принаймні, Київ повинен зробити якісь дії у зв'язку з цим. У них же діє юридична заборона на це. Але поки ми не бачимо жодних дій", - сказав Пєсков.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про припинення війни. Україна та Росія зараз перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та "підписати угоду".

Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

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