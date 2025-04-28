Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

Для проведення виборів до Держдуми Росії, ЦВК сформувало на тимчасово окупованих територіях одразу сім одномандатних округів, наголосили в ЦПД.

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РФ планує легітимізувати ТОТ України - що задумали в Кремлі / Колаж Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Про що йдеться у повідомленні ЦПД:

Росія намагається легалізувати окупацію українських територій

Російська ЦВК сформувала одномандатні округи у 4 областях України для проведення виборів в Держдуму.

Росія планує чергову спробу легалізувати окуповані українські території шляхом залучення їх до виборів у Держдуму 2026 року. Мова йде про тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, на тлі вимог кремля щодо міжнародного визнання захоплених територій частиною РФ, російська Центральна виборча комісія вже сформувала там одномандатні виборчі округи:

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три — у Донецькій області,

два — у Луганській,

по одному — у Запорізькій та Херсонській областях.

"У 2026 році Кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії", - наголосили в ЦПД.

Також підкреслюється, що створення "виборчих округів" на тимчасово окупованих територіях є типовою практикою росії. Після анексії Криму в 2014 році там були сформовані чотири округи для участі у виборах до держдуми в 2016 та 2021 роках. Україна відмовилася визнавати ці "вибори" через їх проведення на окупованих територіях та масштабні фальсифікації.

У Центрі протидії дезінформації також нагадали, що у березні 2024 року Росія вже організувала так звані "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях, намагаючись через підроблені результати легалізувати окупацію на користь Путіна.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вимагає досягнення сталого припинення вогню для завершення війни між Росією та Україною. Про це у понеділок повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення російського диктатора Володимира Путіна про оголошення триденного перемир'я на час святкування 9 травня в Росії.

Тим часом у Кремлі заявили, що очікують від Києва сигналу про готовність до відновлення прямих переговорів, повідомив прессекретар Дмитро Пєсков.

У свою чергу сенатор Джон Кеннеді наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не виконав жодної своєї обіцянки перед президентом США Дональдом Трампом і постійно демонструє зневагу до нього.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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