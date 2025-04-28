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Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру

Анна Ярославська
28 квітня 2025, 07:51
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Президент США позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським колегою у Ватикані.

Трамп, Зеленський
Трамп розповів про зустріч із Зеленським у Ватикані / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Чи змінилися стосунки Трампа і Зеленського після сварки в білому домі
  • Яка позиція Трампа щодо Криму

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський став зацікавленішим в угоді щодо корисних копалин, а зустріч із ним у Ватикані була "прекрасною".

відео дня

Під час спілкування з журналістами Трамп позитивно відгукнувся про свою зустріч із Зеленським у Ватикані, і додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес, пише Sky news.

Відповідаючи на запитання про зміну у відносинах із Зеленським після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав: "Я бачу, що він (Зеленський. - ред.) став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".

Трамп також озвучив свою думку щодо долі анексованого Криму.

Журналіст поставив президенту США запитання, яке звучало так: "Чи готовий Зеленський поступитися Кримом, як ви думаєте?".

"Думаю, що так", - відповів на це Трамп.

"Послухайте, Крим був 12 років тому. Це був президент Обама. Вони віддали його без єдиного пострілу. Так що не говоріть зі мною про Крим. Поговоріть з Обамою і Байденом про Крим", - сказав американський президент.

Як відомо, Росія анексувала Крим у 2014 році, коли посаду президента США обіймав демократ Барак Обама.

Дивіться відео - Трамп розповів про зустріч із Зеленським у Ватикані та перебіг переговорів:

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Мирні переговори і питання Криму - останні новини

Як писав Главред, тимчасово окупований Росією Крим залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів. Про це в інтерв'ю Time повідомив президент США Дональда Трамп.

США пропонують мирний план, що включає визнання Криму російським і "заморожування" лінії фронту. План також передбачає послаблення санкцій проти РФ в обмін на припинення бойових дій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб звільнити окупований Крим.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією, у Кремлі раптово помітили, що їхня позиція щодо завершення війни нібито збігається з баченням США.

Інші новини:

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп анексія Криму війна Росії та України мирні переговори
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