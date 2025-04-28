КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України і заявила про 'перемогу'

Кім Чен Ин особисто віддав наказ відправити армію воювати з Росією проти України.

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КНДР офіційно підтвердила участь своїх військ у бойових діях проти України на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

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Кім Чен Ин офіційно підтвердив направлення військ КНДР до Росії

Північнокорейські війська беруть участь у боях проти України на Курщині

Операцію в Курській області в Північній Кореї вважають успішно завершеною

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені до Росії. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області. Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

"Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом глави КНДР… зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил", - йдеться у заяві КНДР. відео дня

У повідомленні наголошується, що військові Північної Кореї були направлені "за прямим наказом" Кіма Чен Ина. Рішення ухвалено після того, як керівництво Пхеньяна дійшло висновку, що нинішня ситуація відповідає умовам, які передбачають взаємну оборону у рамках Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, підписаного з Росією.

"На основі аналізу та оцінки всіх обставин було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування статті 4 договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, тому товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", - пояснили в повідомленні.

Також КНДР офіційно підтвердила, що північнокорейські війська беруть участь у бойових діях на території Курської області Росії.

"Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в Російську Федерацію були переможно завершені", - заявили у Північній Кореї.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 квітня російський диктатор Володимир Путін заслухав доповідь начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито "повне звільнення" Курської області від ЗСУ. Водночас, за даними DeepState, українські сили утримують близько 30 кв. км в області.

Ситуація на фронті залишається складною, найбільше боїв триває на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках, повідомив президент Володимир Зеленський. Станом на середину 27 квітня зафіксовано майже 70 російських штурмів. ЗСУ також ведуть операції в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Згодом Зеленський заявив, що українські військові продовжують виконувати завдання у Курській та Бєлгородській областях, спростувавши заяви Кремля про їхнє "витіснення". Попри розмови Росії про готовність до пропозицій США, жодних реальних кроків для припинення війни з боку РФ немає.

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