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У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

Руслана Заклінська
28 квітня 2025, 11:31
264
В жодному з магазинів "Епіцентру" неможливо придбати товар.
У роботі 'Епіцентру' стався масштабний збій: що кажуть у компанії
Масштабний збій в "Епіцентрі" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/epicentrkua, freepik.com

Що відомо:

  • У мережі гіпермаркетів "Епіцентр" стався масштабний збій
  • У магазинах Києва та інших містах України неможливо здійснити покупки
  • Пресслужба "Епіцентру" заявила про технічний збій

У понеділок, 28 квітня, в мережі будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про проблеми у роботі кас та у мобільному застосунку магазинів.

За словами користувачів, у жодному з магазинів Києва неможливо здійснити покупку. Подібні скарги надходять також з інших міст України.

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Користувачі припускають, що збій може бути наслідком хакерської атаки, яка сталася вночі, що могло порушити роботу внутрішніх систем компанії. Крім того, були зафіксовані проблеми з мобільним додатком Епіцентру, який не працював належним чином або зовсім не запускався у користувачів.

Пояснення від пресслужби "Епіцентру"

Пресслужба "Епіцентру" прокоментувала ситуацію. За їх словами, у ніч на 28 квітня 2025 року у мережі магазинів стався технічний збій, який вплинув на їх роботу.

Також у пресслужбі зазначили, що онлайн-магазин "Епіцентру" продовжує працювати та приймати замовлення. Проте можливі затримки у доставці замовлень клієнтам.

"Компанія вживає всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів", - йдеться у повідомленні.

Збої у роботі сервісів - новини України

Нагадаємо, 26 квітня через технічний збій в Ощадбанку тимчасово стала недоступною безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві. Також зафіксовано масштабний збій платіжних систем по всій Україні. Водночас збій виник у роботі Нової пошти.

Раніше в Укрзалізниці стався технічний збій, через який не працювали онлайн-сервіси, квитки неможливо було придбати через застосунок чи сайт.

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року відбувся збій в роботі сервісів Meta, зокрема Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp. За даними DownDetector, десятки тисяч скарг на помилки: у WhatsApp неможливо відправляти повідомлення, а на Facebook та Instagram виникають проблеми з входом.

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Що відомо про Епіцентр?

Епіцентр К — група компаній в Україні та найбільший непродуктовий рітейлер України, заснована 2003 року. Володіє найбільшою в Україні мережею торговельних центрів "Епіцентр" та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку, пише Вікіпедія.

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