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Трамп зробив гучну обіцянку щодо мирних переговорів щодо України

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2025, 21:39оновлено 26 квітня, 22:15
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Дональд Трамп заявив, що сторони досить близькі до рішення.
Кремль побоюється образити Трампа
Трамп пообіцяв не виходити з переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • Трамп пообіцяв не виходити з мирних переговорів щодо України
  • Трамп заявив, що сторони досить близькі до вирішення

Президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною і РФ. Про це він заявив президенту Естонії Алару Карісу, повідомляє ERR.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника, - ред.)", - повідомив Каріс.

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Водночас Трамп після зустрічі із Зеленським зазначив, що сторони вже досить близькі до рішення.

"Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", - додав президент Естонії.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

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