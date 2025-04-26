Трамп зробив гучну обіцянку щодо мирних переговорів щодо України

Дональд Трамп заявив, що сторони досить близькі до рішення.

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Трамп пообіцяв не виходити з переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Трамп пообіцяв не виходити з мирних переговорів щодо України

Трамп заявив, що сторони досить близькі до вирішення

Президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною і РФ. Про це він заявив президенту Естонії Алару Карісу, повідомляє ERR.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника, - ред.)", - повідомив Каріс. відео дня

Водночас Трамп після зустрічі із Зеленським зазначив, що сторони вже досить близькі до рішення.

"Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", - додав президент Естонії.

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Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

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