Отруєння співробітників ДСНС від російського дрона: в ЦПД зробили важливу заяву

Ключові тези:
- В мережі ширилась інформація про працівників ДСНС, яких госпіталізували з отруєнням
- Ці повідомлення не відповідають дійсності
У мережі поширюється інформація про хімічні отруєння двох співробітників ДСНС від безпілотника Shahed 136/131. Однак це не відповідає дійсності. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та ДСНС.
В ЦПД нагадали, що мережею поширюється фейк, що 15 квітня двох працівників ДСНС нібито госпіталізували з хімічним отруєнням після огляду місця падіння БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщині.
"Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано", — наголосили в ДСНС.
Крім того, там додали, що уся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.
"Будьте пильні! Не поширюйте неперевірену інформацію. Не допомагайте ворогу в інформаційній війні", - йдеться в повідомленні.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вранці п'ятниці, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.
Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.
Ввечері, 14 квітня російські окупаційні війська завдали нового удару по Сумах із застосуванням балістичного озброєння.
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Що відомо про Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.
Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
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