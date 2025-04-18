Отруєння співробітників ДСНС від російського дрона: в ЦПД зробили важливу заяву

Українців закликали не допомагати ворогу в інформаційній війні.

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Хімічне отруєння через Шахед / колаж: Главред, фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В мережі ширилась інформація про працівників ДСНС, яких госпіталізували з отруєнням

Ці повідомлення не відповідають дійсності

У мережі поширюється інформація про хімічні отруєння двох співробітників ДСНС від безпілотника Shahed 136/131. Однак це не відповідає дійсності. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та ДСНС.

В ЦПД нагадали, що мережею поширюється фейк, що 15 квітня двох працівників ДСНС нібито госпіталізували з хімічним отруєнням після огляду місця падіння БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщині.

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"Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано", — наголосили в ДСНС.

Крім того, там додали, що уся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.

"Будьте пильні! Не поширюйте неперевірену інформацію. Не допомагайте ворогу в інформаційній війні", - йдеться в повідомленні.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці п'ятниці, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.

Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.

Ввечері, 14 квітня російські окупаційні війська завдали нового удару по Сумах із застосуванням балістичного озброєння.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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