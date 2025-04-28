Україна втратила винищувач Су-27 під час бойового завдання

Життю пілота Су-27 нічого не загрожує, розповіли в Повітряних силах.

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Повітряні сили України втратили Су-27 під час виконання бойового завдання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач Су-27

Літак відвивав атаку російських БпЛА

Пілот успішно катапультувався, його стан стабільний

Уранці 28 квітня під час виконання бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття атаки ворожих ударних безпілотників Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач Су-27. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

"Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики", - розповіли у Повітряних силах. відео дня

Як зазначили у пресслужбі, життю та здоров’ю пілота Су-27 нічого не загрожує, його стан стабільний.

За словами ПС, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія. Розслідування вже почали.

Зазначимо, що Су-27 (Flanker за класифікацією НАТО) — радянський багатоцільовий важкий винищувач четвертого покоління, розроблений ДКБ Сухого. На озброєння прийнятий у 1990 році, а після розпаду СРСР виробляється в Росії.

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Нагадаємо, у лютому воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Крім того, ймовірно було пошкоджено ворожий гелікоптер Мі-8.

Українські захисники підбили російський вертоліт Мі-8 на Донеччині під час спроби евакуації пілота біля Торецька. ЗСУ використали дрон для атаки.

Як повідомляв Главред, 24 квітня стало відомо, що на аеродромі в Ростові-на-Дону знищено винищувач Су-30СМ з бортовим номером "35". За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, вартість літака складає 50 мільйонів доларів.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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