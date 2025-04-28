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"Може скакати напруга": експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В

Руслана Заклінська
28 квітня 2025, 15:58
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Влітку, через підвищення температури і збільшення споживання, можуть виникати проблеми з напругою в мережах.
'Може скакати напруга': експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В
Україна переходить на 230 В / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ключові тези Харченка:

  • З липня номінальна напруга в Україні підвищиться до 230 В
  • Влітку можуть виникати проблеми з напругою в мережах
  • У районах зі старими будинками та зношеним обладнанням напруга може коливатися від 210 В до 260 В

З 1 липня Україна переходить на стандартну номінальну напругу 230 В замість 220 В. Улітку, з підвищенням температури і збільшенням споживання електроенергії, можуть виникати проблеми з напругою в електричних мережах. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, напруга, сила і частота струму залежить від синхронізації в загальнонаціональній мережі та стану розподільчих мереж у конкретних районах.

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"Якщо у вашому районі старі будинки, погана проводка, старі трансформатори, зношене обладнання, — у результаті у вас може скакати напруга від 210 В до 260 В за певних умов. Це відбуватиметься незалежно від загальної ситуації в енергосистемі", - зазначив Харченко.

Крім того, великі споживачі з різким коливанням споживання або сонячні електростанції, де зміни виробництва електроенергії через хмари можуть викликати стрибки напруги, також впливають на стабільність. Харченко наголосив, що такі перепади можуть бути шкідливими для побутової техніки. Для вирішення проблеми необхідно встановлення батарейних комплексів на сонячних станціях.

"Тому так, ситуація в мережах складна. Перепади напруги, особливо в окремих районах електричних мереж, відбуваються і будуть відбуватися", - підсумував експерт.

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Як повідомляв Главред, 1 липня 2025 року в Україні зміниться напруга в розетках — замість 220 вольт буде 230 вольт. Це відповідатиме європейським стандартам якості електроживлення. Допустиме відхилення напруги складатиме від 207 до 253 вольт.

Також у 2025 році українці можуть очікувати підвищення цін на електроенергію та природний газ. Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський зазначив, що ситуація на енергетичному ринку потребує термінових дій.

Проте у травні побутові споживачі продовжать оплачувати електроенергію за тарифом 4,32 грн за кіловат-годину. Водночас власники двозонних електролічильників зможуть заощадити до 50%, оскільки вночі (з 23:00 до 7:00) ціна на електроенергію буде вдвічі нижчою.

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Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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