Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде потепління
- Якою буде погода у найближчі дні
Погода в Україні у вівторок, 29 квітня, буде переважно сухою і сонячною, проте дві області накриють дощі.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, де в Україні в ніч на вівторок ще будуть зберігатися заморозки.
"Україна завтра належатиме до масштабної області підвищеного атмосферного тиску, яка займає значну частину Європи. Тому 29-го квітня переважатиме суха, із сонцем, погода. Лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ на Чернігівщині та Сумщині", – зазначила синоптикиня.
Температура повітря у найближчу ніч очікується в межах +2…+8 градусів, заморозки ще ймовірні на лівобережжі України.
У той же час Діденко розповіла, коли в Україну повернеться тепло. Вона зазначила, що упродовж дня вівторка вже відчутно потеплішає, очікується +15…+19 градусів.
Вітер буде західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний.
Погода в Києві 29 квітня
У Києві 29 квітня опадів не очікується. Вночі буде +4…+6 градусів, вдень повітря прогріється до +18 градусів.
"Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред розповів, коли в Україну повернеться потепління – синоптик назвав точну дату. Погода в Україні в травні буде дуже спекотною, прогнозує Щедрін.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує похолодання, буде 5-градусний мороз, дощі та грози – стало відомо, коли прийде тепло. У багатьох областях України очікуються дощі з грозами. Згодом поступово почне підвищуватись температура повітря.
Нагадаємо, в Україні вдарять сильні заморозки – синоптики оголосили штормове попереджання. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря може опуститись до -1 градуса.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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