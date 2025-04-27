Зустріч Зеленського і Трампа в Римі: в уряді сказали, чим важлива розмова лідерів

Зеленський і Трамп провели розмову у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска.

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Свириденко прокоментувала зустріч Зеленського з Трампом у Римі / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Зеленський та Трамп мали розмову у Римі

Зустріч президентів - це шанс на мир

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа в Італії - це шанс досягти миру завдяки силі. Таку заяву в Х зробила віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що зустріч Трампа і Зеленського – це "шанс просунутись вперед".

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"Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі", – підкреслила вона.

Віцепрем’єрка наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, а хоче лише виграти час. На її думку, потрібен тиск на Росію.

"Більш жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам", – резюмувала Свириденко.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського та Трампа в Італії - що відомо

Як писав Главред, суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом "хорошою". Він додав, що вона має потенціал стати історичною, якщо буде досягнуто спільних результатів. Також український лідер подякував Трампу за розмову.

У Білому домі також оцінили зустріч президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського. Там зазначили, що зустріч була "дуже продуктивною". Згідно з інформацією з Офісу президента, зустріч тривала 15 хвилин. Вона стала першою після сварки Трампа і Зеленського у Вашингтоні в лютому.

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Хто така Юлія Свириденко? Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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