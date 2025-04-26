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Після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів"

Олексій Тесля
26 квітня 2025, 18:05
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Дмитро Пєсков прокоментував зустріч зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Путін, Пєсков
У Кремлі говорять про готовність до переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Важливо:

  • Путін готовий до переговорів без будь-яких попередніх умов
  • Пєсков розповів про переговори зі спецпосланцем Трампа

Російський диктатор Володимир Путін заявляє про готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".

Про це він заявив під час зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, сказав прес-секретар президента РФ, повідомляють російські пропагандисти.

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"Під час учорашнього спілкування з посланцем Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без будь-яких попередніх умов", - зазначив Пєсков.

Водночас прес-секретар президента РФ сказав, що нібито раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом. Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Великобританію.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Володимир Путін Дмитро Пєсков Переговори про припинення вогню
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