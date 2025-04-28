Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

Троє поліцейських отримали поранення.

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На Миколаївщині від вибуху гранати загинув поліцейський / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполіція

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У понеділок наряд поліції прибув на виклик щодо сімейної сварки

Після приїзду нападник кинув гранату в правоохоронців

Від вибуху гранати загинув поліцейський, ще троє поранені

У понеділок, 28 квітня, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку в Миколаївській області. Під час виконання обовʼязку, нападник кинув гранату в правоохоронців. Четверо поліцейських зазнали поранень, один із них помер від отриманих травм. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

"Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

Озброєного нападника одразу ж затримали.

Вигівський розповів, що загиблий поліцейський нещодавно став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки.

"Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт – поставте собі питання "А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?". До кого ви звернетесь за захистом? У людей чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці...", - написав голова Нацполіції.

Планування терактів в Україні - новини за темою

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Нещодавно кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

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У березні країна-агресорка Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

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Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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