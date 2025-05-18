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Переговори в Римі та загроза удару по Україні: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
18 травня 2025, 19:33
541
Новини України 18 травня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори в Римі та загроза удару по Україні: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 19:30 18 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН, Офіс президента України

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, серед поранених - дитина

В ніч на 18 травня країна-агресор Росія намагалась атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Якщо Україна відмовиться від капітуляції: в ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна

Країна-агресор Росія надалі погрожує ескалацією війни і натякає на застосування нових видів зброї. Ймовірно, Кремль готує розширення конфлікту до тривалої фази без жодних компромісів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

У ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Руйнівні заморозки у квітні 2025 року докорінно змінять глобальні ринки абрикосів, вплинувши на цінові тенденції. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що такі країни, як Україна, Узбекистан і Німеччина, зіткнуться зі зростанням цін на свіжі та сушені абрикоси (курагу), а також на молочні продукти, кондитерські та хлібобулочні вироби, для виробництва яких використовуються абрикоси.

Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

Наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

За його словами, наразі всі зусилля зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії, а наступним кроком має стати прояснення формату мирних переговорів, та того, які гарантії безпеки можуть знадобитися Україні.

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

Російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області. Українські військові не дали ворогу втілити задумане. Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

За словами військових, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми загарбників поблизу Богуславки та Загризового.

Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомо

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що бажаний для Кремля підсумок війни проти України полягає в усуненні причин конфлікту, створенні умов для тривалого миру та гарантуванні безпеки РФ. Про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

На початку наступного тижня в Україні буде аномально холодно та дощитиме, місцями можливі грози та поривчастий вітер. Ближче до вихідних весняне тепло повернеться, а стовпчики термометрів підскочать до +29°C. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.

За прогнозом синоптика найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах України.

Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні: що хоче РФ і яка роль Трампа

Після стамбульських переговорів глава російської делегації Володимир Мединський заявив про задоволення результатами зустрічі, однак, на думку політолога Петра Олещука, йому нічого іншого й не залишалося сказати.

Експерт пояснив у коментарі Главреду, що бадьорий тон заяв росіян це частина стандартної пропаганди РФ, яка має створити ілюзію, нібито "спеціальна військова операція йде за планом" і "всі завдання будуть виконані". Це — традиційні маніпуляції.

Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина: деталі удару РФ

У ніч на 18 травня відбувся один із наймасованіших ударів РФ по Київщині. Загалом ворог використав для удару по регіону понад 150 ударних БпЛА. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я. Загинула жінка 27 років", - зазначив він.

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер – що відомо

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна РТЦК і помер на місці. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що 12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні

Погода в Україні вже з початку наступного робочого тижня сильно зміниться. Зокрема, очікується значне потепління, хоча у низці регіонів ще можливі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Папа Римський в інавгураційній промові згадав про Україну: що сказав понтифік

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду. Він став першим американцем, який очолив Святий престол. Понтифік згадав Україну під час церемонії. Про це повідомляє ANSA.

РФ готує "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної ракети - в ГУР назвали точну дату

Росія готується до "навчально-бойового" запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними розвідки, в ніч на 19 травня 2025 року держава-агресор планує випустити ракету РС-24 з комплексу "Ярс" з метою демонстративного тиску та залякування як України, так і країн ЄС та НАТО.

Комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ: зʼявилася реакція Генштабу

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин поскаржився на командування. У неділю, 18 травня, Генеральний штаб ЗСУ відреагував на слова комбата.

Уперше після гучної сварки в Білому домі: Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом у Ватикані 18 травня.

Політики обмінялися рукостисканнями на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV, яка відбувається в неділю.

Чоловік вистрибнув із вікна у ТЦК Харкова: військові прокоментували ситуацію

У Харкові 39-річний чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та помер. У Харківському ОТЦК та СП відреагували на ситуацію та закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Співробітники ТЦК розповіли, як все було.

Істерика і погрози Мединського: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів у Стамбулі

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація мала при собі документи з попередніх раундів перемовин, що відбувалися у 2022 році. Однак представники РФ пригрозили значно розширити обсяг пропозицій - уп'ятеро більший за попередній.

За даними джерел Української правди, обізнаних із деталями переговорів, зустріч розпочалася з виступу міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який наголосив, що ці переговори можуть стати основою для майбутньої зустрічі лідерів країн.

Сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну: де розбушувалася негода

Погода в Україні 19 травня буде дощовою і хмарною. Попри те, що на календарі – 18 травня, Карпати замітає снігом, а температура опустилася нижче нуля. Про це повідомив Укргідрометцентр та ДСНС Івано-Франківської області.

Зеленський провів переговори із віцепрезидентом США Венсом - про що домовились

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в рамках офіційного візиту до Риму. Про результати зустрічі президент України повідомив у Telegram.

У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

Мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на сумському та харківському напрямках.

"Курська операція триває вже понад дев'ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км² ворожої території. Плани противника зі створення так званої "зони безпеки" на Сумщині були зірвані. Світ побачив неспроможність російської армії утримувати власні кордони "на замку", - зазначається в повідомленні у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Розрив скоротився": у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною та РФ скоротився. Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, пише Clash Report.

Умєров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

Рада Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШПОВ) погодила план реалізації домовленості про обмін військовополоненими 1000 на 1000, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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