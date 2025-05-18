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Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні

Марія Николишин
18 травня 2025, 14:38
461
Синоптикиня поділилась прогнозом погоди в Україні на 19 травня.
Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли в Україні потеплішає
  • Якою буде погода 19 травня

Погода в Україні вже з початку наступного робочого тижня сильно зміниться. Зокрема, очікується значне потепління, хоча у низці регіонів ще можливі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у понеділок та вівторок температура повітря в Україні очікується стриманою. Стовпчик термометра буде показувати від +12 до +18 градусів.

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Однак, вже середу та четвер "градуси підуть вгору", лише наприкінці тижня на заході та півночі можливе короткочасне похолодання.

"З 25-26-го травня тепло розіллється синоптичною приємністю усією Україною. А з наступного понеділка, з 26-го травня, можна нарешті починати бурчати, що вже спекотно", - наголосила Діденко.

Синоптикиня також додала, що дощі, на відміну від температури повітря, втримають стабільну позицію – тому переважатиме волога погода.

Погода в Україні на 19 травня

Діденко говорить, що завтра в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності, подекуди очікуються грози. У східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Найвищою температура повітря буде на сході та півдні, від +15 до +22 градуси. Найнижчою - у західних областях, від +9 до +14 градусів.

Водночас, у більшості областей України протягом дня буде від +14 до +18 градусів.

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні
Погода 19 травня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві 19 травня вночі та вранці - без опадів, вдень очікується дощова погода. Протягом дня температура повітря в столиці становитиме від +14 до +16 градусів.

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні
Погода в Києві / фото: meteoprog

Надалі в Києві потеплішає, лише 24-го травня, у наступну суботу, можливе короткочасне похолодання.

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у вихідні, 17 і 18 травня, погода в Україні буде під дією циклону, тому вона буде вологою і з періодичними дощами.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що на початку наступного тижня в Україні буде аномально холодно та дощитиме, місцями можливі грози та поривчастий вітер. Ближче до вихідних весняне тепло повернеться, а стовпчики термометрів підскочать до +29°C.

Крім того, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що несміливе потепління в Україні очікується після 20 травня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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