Уперше після гучної сварки в Білому домі: Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом

Опубліковані кадри, на яких зафіксовано рукостискання між президентом України та віце-президентом США в соборі Ватикану.

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Володимир Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом

У Ватикані Зеленський обмінявся привітаннями з Марком Рубіо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом у Ватикані 18 травня.

Політики обмінялися рукостисканнями на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV, яка відбувається в неділю.

Опубліковані кадри, на яких зафіксовано рукостискання між президентом України та віце-президентом США в соборі Ватикану. Вони також обмінялися кількома репліками.

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Зазначимо, що зустріч Зеленського з Венсом відбулася вперше після гучного скандалу, яким закінчилися переговори в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого, коли сторони обмінялися різкими заявами.

Додамо, що у трансляцію на YouTube-каналі Diario AS також потрапив момент рукостискання між Зеленським і держсекретарем США Марком Рубіо.

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Вони привітали один одного перед початком урочистої церемонії. Зеленський і Рубіо обмінялися вітальними репліками.

Дивіться відео - Володимир Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом і Марком Рубіо:

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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