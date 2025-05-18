Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Коротко:
- Україна зіткнеться зі зростанням цін на свіжі та сушені абрикоси
- Абрикоси будуть дорогими через серйозні заморозки
- Споживання абрикосів в Україні може різко впасти
Руйнівні заморозки у квітні 2025 року докорінно змінять глобальні ринки абрикосів, вплинувши на цінові тенденції. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Зазначається, що такі країни, як Україна, Узбекистан і Німеччина, зіткнуться зі зростанням цін на свіжі та сушені абрикоси (курагу), а також на молочні продукти, кондитерські та хлібобулочні вироби, для виробництва яких використовуються абрикоси.
"У квітні 2025 року Туреччина пережила один із найруйнівніших для сільського господарства заморозків за останні десятиліття: температура падала до -15°C. Цей екстремальний холод серйозно пошкодив широкий спектр сільськогосподарських культур, зокрема фундук, абрикоси, виноград, яблука, волоські горіхи, мигдаль, вишні, персики, сливи та різні овочі. Заморозки не лише знищили поточний урожай, а й створили довгострокові загрози для майбутніх урожаїв через пошкодження самих рослин", - йдеться в повідомленні.
За словами аналітиків, саме через серйозні заморозки абрикоси у 2025 році будуть дорогими по всій Європі, а дефіцит виробництва в Туреччині лише посилить ці проблеми.
"Україна імпортує від третини до половини всього свіжого абрикоса з Туреччини. Приблизно стільки ж завозиться з Молдови. Оскільки в 2025 році врожай абрикосу втратила не лише Туреччина, а й Молдова і сама Україна, то ціна на цей фрукт може зрости в рази і буде формуватися абрикосом з Іспанії", - пише EastFruit.
На думку аналітиків, споживання абрикосів в Україні в 2025 році різко впаде.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Наразі помідори з тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм.
Аналітики УКАБ заявили, що майже увесь 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, але наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.
Водночас, серед лідерів стрімкого дорожчання в Україні - молочні продукти. Зокрема, помітно подорожчало вершкове масло. Якщо у вересні 2024 року воно в середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість зросла більш як на 50 гривень.
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