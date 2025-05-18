Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Марія Николишин
18 травня 2025, 09:58
196
Заморозки у квітні знищили поточний урожай абрикосів.
Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним
Ціни на абрикос / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Україна зіткнеться зі зростанням цін на свіжі та сушені абрикоси
  • Абрикоси будуть дорогими через серйозні заморозки
  • Споживання абрикосів в Україні може різко впасти

Руйнівні заморозки у квітні 2025 року докорінно змінять глобальні ринки абрикосів, вплинувши на цінові тенденції. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що такі країни, як Україна, Узбекистан і Німеччина, зіткнуться зі зростанням цін на свіжі та сушені абрикоси (курагу), а також на молочні продукти, кондитерські та хлібобулочні вироби, для виробництва яких використовуються абрикоси.

відео дня

"У квітні 2025 року Туреччина пережила один із найруйнівніших для сільського господарства заморозків за останні десятиліття: температура падала до -15°C. Цей екстремальний холод серйозно пошкодив широкий спектр сільськогосподарських культур, зокрема фундук, абрикоси, виноград, яблука, волоські горіхи, мигдаль, вишні, персики, сливи та різні овочі. Заморозки не лише знищили поточний урожай, а й створили довгострокові загрози для майбутніх урожаїв через пошкодження самих рослин", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, саме через серйозні заморозки абрикоси у 2025 році будуть дорогими по всій Європі, а дефіцит виробництва в Туреччині лише посилить ці проблеми.

"Україна імпортує від третини до половини всього свіжого абрикоса з Туреччини. Приблизно стільки ж завозиться з Молдови. Оскільки в 2025 році врожай абрикосу втратила не лише Туреччина, а й Молдова і сама Україна, то ціна на цей фрукт може зрости в рази і буде формуватися абрикосом з Іспанії", - пише EastFruit.

На думку аналітиків, споживання абрикосів в Україні в 2025 році різко впаде.

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Наразі помідори з тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм.

Аналітики УКАБ заявили, що майже увесь 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, але наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.

Водночас, серед лідерів стрімкого дорожчання в Україні - молочні продукти. Зокрема, помітно подорожчало вершкове масло. Якщо у вересні 2024 року воно в середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість зросла більш як на 50 гривень.

Читайте також:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України абрикос
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

10:46Фронт
Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

10:43Війна
Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

09:58Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

За кілька годин до фіналу: букмекери дали драматичний прогноз для України на Євробаченні-2025

За кілька годин до фіналу: букмекери дали драматичний прогноз для України на Євробаченні-2025

Гороскоп Таро на червень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - нагорода, Близнюкам - гроші

Гороскоп Таро на червень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - нагорода, Близнюкам - гроші

Останні новини

11:03

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня

10:46

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

10:43

Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

09:58

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

09:49

Що буде з доларом до кінця травня: банкір відповів, чи чекати на сюрпризи

Євробачення-2025 гранд фінал: онлайн-трансляція шоуЄвробачення-2025 гранд фінал: онлайн-трансляція шоу
09:29

Гороскоп на завтра 19 травня: Тельцям - великі гроші, Стрільцям - романтика

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:21

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-хВідео

08:57

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:55

Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

08:52

Якщо Україна відмовиться від капітуляції: в ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна

08:51

Гороскоп на тиждень з 19 до 25 травня: Тельці вирішать проблеми, Ракам - стрес

08:10

Кадирову набридло бути главою ЧечніПогляд

07:36

РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, серед поранених - дитинаФото

07:10

Де 3 відмінності між чашками: лише люди із "зором орла" вгадають за 11 секунд

06:10

Один зі сценаріїв перемогиПогляд

05:51

Росія довго не зможе воювати: в ЗСУ оцінили шанси противника

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 9

05:10

Чи є гріхом не ходити до церкви щонеділі: священник відповівВідео

04:31

Як правильно тримати клатч: названо найелегантніший спосіб

Реклама
04:15

Євробачення-2025: про що пісня Wasted Love переможця JJВідео

03:35

Шанувальник співачки-путіністки та син айтішника: що відомо про переможця Євробачення

03:03

Євробачення 2025: як проголосували за Україну інші країни

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 5 кісточок від кавуна за 5 секунд

02:56

"Це була дика поїздка": Ziferblat дали перший коментар після несподіваного фіналу Євробачення-2025Відео

02:30

Розмова з Трампом не допоможе, Путін "дотискатиме" – тривожний прогноз

02:07

Хто став переможцем Євробачення 2025 - букмекери помилилися

01:47

Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2025

00:37

Скандал на Євробаченні 2025: виступ Ізраїлю намагалися зірвати

17 травня, субота
23:51

Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним - Рубіо

23:17

Шапка-вушанка та вечірня сукня: як відбулося відкриття Євробачення 2025

22:52

Євробачення 2025: Україна шикарно виступила в БазеліВідео

22:31

"Головне - тиснути на РФ": Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єром Канади

22:15

"Життя Путіна закінчиться": названо причину відмови РФ від припинення вогню

21:16

"Це край": комбат 47-ї бригади обурився наказами і подав "відповідний рапорт"

21:12

"Він боїться": Зеленський пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Туреччини

20:28

"Час закінчити війну": у Трампа "дали установку" РФ щодо припинення вогню

19:51

Євробачення 2025: як голосувати у фіналі конкурсу

19:50

Зірвав 7-хвилинні овації: соліст U2 з'явився в Каннах з українськими військовими

19:23

Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Реклама
19:19

Гороскоп на сьогодні 18 травня: Близнюкам - прибуток, Терезам - важливе повідомлення

19:10

Блокада в морі та повітрі: що чекає на Росію після торговельного ембарго ЄСПогляд

18:51

Зеленський приїде на інавгурацію Папи Лева XIV: літак уже приземлився в Римі

18:50

"Подзвоню Путіну і Зеленському": Трамп анонсував переговори про припинення вогню

18:14

Обмін тисяч осіб: у СБУ розкрили деталі масштабного звільнення полонених

18:00

Прямо перед фіналом Євробачення: у соліста Ziferblat проблеми з голосомВідео

17:57

"Путін принизив Трампа": в ОП сказали, чому Путін відмовився від переговорів із Зеленським

17:26

"Цинізм Путіна": Макрон різко відреагував на відмову РФ від припинення вогню

17:22

Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025

17:15

Шкарпетки за 5 тисяч гривень, взуття за 70: дружина ведучого Решентника вигуляла лук

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти