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Сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну: де розбушувалася негода

Руслана Заклінська
18 травня 2025, 16:39оновлено 18 травня, 17:46
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В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну: де розбушувалася негода
Замість весни – снігопад та мороз / Колаж: Главред, фото: ДСНС Франківщини

Головне:

  • Гору Піп Іван засипало снігом
  • По всій Україні 19 травня очікуються дощі, місцями грози, в Карпатах — мокрий сніг
  • Оголошено жовтий рівень небезпеки через грози та сильний вітер

Погода в Україні 19 травня буде дощовою і хмарною. Попри те, що на календарі – 18 травня, Карпати замітає снігом, а температура опустилася нижче нуля. Про це повідомив Укргідрометцентр та ДСНС Івано-Франківської області.

За даними рятувальників, станом на 09:00 неділі, 18 травня, на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг, який формував замети, а видимість становила лише 70 метрів. Температура повітря знизилася до -2°C.

відео дня

Окрім погодних умов, рятувальники повідомили про інцидент із туристкою, яка заблукала під час спуску з Говерли. Жінка втратила орієнтування і не могла самостійно знайти шлях донизу.

На пошуки вийшла група рятувальників у складі чотирьох осіб. Туристку оперативно знайшли та супроводили до спортивної бази "Заросляк".

"Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку", - закликали рятувальники.

  • Карпати засипало снігом
    Карпати засипало снігом Фото: ДСНС Франківщини
  • Карпати засипало снігом
    Карпати засипало снігом Фото: ДСНС Франківщини
  • Карпати засипало снігом
    Карпати засипало снігом Фото: ДСНС Франківщини

Погода в Україні 19 травня

Протягом доби 19 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями спостерігатимуться невеликі дощі, особливо в регіонах Закарпаття та Прикарпаття. Вдень опади посиляться — в усіх областях країни прогнозуються помірні дощі. У другій половині дня грози накриють південні, центральні, східні області, а також Чернігівщину та Сумщину.

Вітер переважно південно-західного та західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с. У південно-східній частині країни очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура залишатиметься помірною. На півдні та сході вночі температура становитиме 7–12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 15–20 градусів. На решті території країни вночі очікується 4–9 градусів тепла, вдень – від 12 до 17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті буде дещо тепліше – вдень 8–13 градусів.

У Карпатах прогнозується мокрий сніг і дощ, місцями значні опади. Температура в горах коливатиметься від 0 до +5 градусів протягом доби.

Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища. У південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях вдень можливі грози, а також сильні пориви вітру у південно-східній частині країни до 20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 травня вершину гори Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Температура опустилася до -3°C, на горі хмарно та вітряно.

Також в Україні з початку наступного тижня очікується потепління, попри вологу погоду. За словами синоптикині Наталки Діденко, 20–21 травня температура буде помірною — +12…+18°, але вже з 22–23 травня повітря почне швидко прогріватися. Із 25–26 травня в країні стане по-справжньому тепло, а з наступного понеділка — спекотно.

Крім цього, на початку наступного тижня в Україні буде холодно та дощитиме, місцями з грозами і вітром. У Карпатах можливий мокрий сніг. Найпрохолодніше — на заході. З середини тижня поступово потеплішає, а до вихідних температура підніметься до +29°C.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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