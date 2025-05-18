РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, серед поранених - дитина

В одному з районів міста зафіксовано падіння уламків.

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Удар РФ по Київській області / колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала Київську область дронами

Відомо, що від отриманих травм загинула жінка в Обухівському районі

Також поранено чоловіка, жінку та дитину

В ніч на 18 травня країна-агресор Росія намагалась атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

"У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу", - додав глава Київської ОВА.

Пізніше, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в одному з районів міста зафіксовано падіння уламків.

"Станом на 06:10 зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі. Пошкоджено дах нежитлової будівлі", - зауважили в КМВА.

Відомо, що обійшлося без пожежі та потерпілих. Зараз на місці події працюють фахівці.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці у суботу, 17 травня, вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Уранці в п'ятницю, 16 травня, у Києві було чути звуки вибухів. Вночі на Київщині було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників. В обласній адміністрації повідомляли про роботу сил ППО.

14 травня у Сумах пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили балістичною ракетою. Ворожий удар був по об'єкту промисловості.

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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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