"Час закінчити війну": у Трампа "дали установку" РФ щодо припинення вогню

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- Вашингтон закликав Москву до негайного припинення війни
У результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни.
При цьому він також підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Про це Рубіо написав у соцмережі X у суботу.
"У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не втратимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав", - написав Рубіо.
Зі свого боку російське МЗС повідомило, що Лавров відзначив позитивну роль США в проведенні переговорів у Стамбулі і "підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті".
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Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
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