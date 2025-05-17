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"Час закінчити війну": у Трампа "дали установку" РФ щодо припинення вогню

Олексій Тесля
17 травня 2025, 20:28
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Марко Рубіо підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі.
Сергій Лавров, Марко Рубіо
Марко Рубіо провів переговори із Сергієм Лавровим / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Головне:

  • Рубіо провів переговори з Лавровим
  • Вашингтон закликав Москву до негайного припинення війни

У результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни.

При цьому він також підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Про це Рубіо написав у соцмережі X у суботу.

відео дня

"У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не втратимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав", - написав Рубіо.

Зі свого боку російське МЗС повідомило, що Лавров відзначив позитивну роль США в проведенні переговорів у Стамбулі і "підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше Трамп анонсував переговори про припинення вогню. Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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Марко Рубіо Переговори про припинення вогню
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