Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

Українські бійці не дозволили окупантам прорвати кордон у Харківській області.

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ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

Росіяни хотіли перетнути український кордон в Харківській області

ЗСУ не допустили прориву ворога

Російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області. Українські військові не дали ворогу втілити задумане. Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

За словами військових, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми загарбників поблизу Богуславки та Загризового.

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"Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Строївка - це село у Харківській області, яке розташоване неподалік кордону України з Російською Федерацією.

Строївка / Фото: deepstate

Крім того, минулої доби ворог намагався просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську. Без успіхів.

А на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Новосергіївка, Ольгівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Карпівка та Ямполівка. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.

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Як писав Главред, війська окупаційної армії країни-агресорки Росії нещодавно здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці, що у Харківській області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що бригада "Хартія", яка виконувала завдання на цьому напрямку, не дала ворогу реалізувати задумане.

Раніше також у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Бригада відбила на цьому напрямку близько 80 штурмів протягом тижня.

Крім того, в Силах оборони Півдня повідомляли, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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