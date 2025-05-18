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Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина: деталі удару РФ

Юрій Берендій
18 травня 2025, 13:20
208
Внаслідок російського масованого удару постраждала ціла родина на Київщині, 27-річна жінка загинула, її 4-річний син доправлений до "Охматдиту".
Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина: деталі удару РФ
Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що повідомили в ОВА:

  • РФ вдарила по Київщині із застосування понад 150 БпЛА
  • Постраждала ціла родина, 27-річня жінка - загинула

У ніч на 18 травня відбувся один із наймасованіших ударів РФ по Київщині. Загалом ворог використав для удару по регіону понад 150 ударних БпЛА. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я. Загинула жінка 27 років", - зазначив він.

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Начальник ОВА Микола Калашник повідомив, що 4-річну дитину з осколковими пораненнями обличчя доправили до дитячої лікарні "Охматдит". Її 59-річного дідуся прооперували, нині він у задовільному стані й перебуває у травматології місцевої лікарні. 61-річна бабуся отримала численні уламкові поранення і також перебуває під наглядом лікарів у місцевій лікарні. Уся необхідна медична допомога постраждалим надається.

Унаслідок російського обстрілу в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито вікна у семи багатоповерхівках. Пошкоджень зазнали будівлі комунального підприємства, навчальні заклади, відділення Укрпошти, шиномонтаж, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі внаслідок удару зруйновано складські приміщення і господарську будівлю, а також пошкоджено два приватних будинки.

"Усі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога. Звертаюся до кожного жителя області — будьте обережні", - резюмував він.

Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина: деталі удару РФ
Що відомо про ударний БпЛА "Shahed" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 18 травня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Київщину. Унаслідок удару зафіксовано руйнування, є загибла людина та поранені. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, ворог випустив по території України 273 ударні дрони Shahed та інші безпілотники, які запускали з різних напрямків — зокрема з Брянської, Курської, Орловської областей, а також з Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Окремий трагічний випадок стався на Сумщині. Вранці 17 травня в районі Білопілля російський дрон влучив у автобус, який перевозив людей для евакуації. За словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, цей день став "чорною суботою" в історії міста.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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