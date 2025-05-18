Чоловік вистрибнув із вікна у ТЦК Харкова: військові прокоментували ситуацію

Співробітники ТЦК розповіли, як все було.

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39-річний чоловік вистрибнув з вікна ТЦК / Колаж: Главред, фото УНІАН

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У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер

Військові в ТЦК розповіли, як все було

У Харкові 39-річний чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та помер. У Харківському ОТЦК та СП відреагували на ситуацію та закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Співробітники ТЦК розповіли, як все було.

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За їх словами, під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно зі співробітниками Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів.

Вони пояснили, що чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився пройти до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП.

"Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було", - повідомили в ТЦК.

Однак, як повідомили в ТЦК, ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП.

"На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій. Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі", - додали в ТЦК.

У центрі закликали не робити попередніх висновків та дотримуватися інформаційної гігієни поки проводиться розслідування.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, 11 квітня в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР з приміткою "природна смерть".

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

Нагадаємо, в Одесі троє чоловіків, які видавали себе за представників територіального центру комплектування, незаконно утримували громадян. підозрювані одягали одяг, схожий на військову форму, пересувалися на авто з камуфляжем і діяли під виглядом представників ТЦК. Далі під приводом мобілізаційних заходів вони зупиняли перехожих, застосовували до них силу та всупереч волі потерпілих примусово садили їх у свій транспорт.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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