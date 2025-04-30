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Європі потрібно знайти чверть мільйона солдатів, введення миротворців під питанням – ЗМІ

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 12:16
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Відправлення миротворців потребуватиме 256 тис. військових, які будуть на місцях протягом двох років, враховуючи ротації, пише The Times.
Європі потрібно знайти чверть мільйона солдатів, введення миротворців під питанням – ЗМІ
Відправлення миротворців в Україну під питанням / колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, ua.depositphotos.com

Важливо:

  • Європі буде важко виставити навіть 25 тисяч військових-миротворців
  • Армії Європи недоукомплектовані та недофінансовані

Європі буде важко розмістити 25 тисяч військовослужбовців-миротворців в Україні, оскільки її армії недоукомплектовані та недофінансовані.

Як пише британська газета The Times з посиланням на джерела, начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін запитав колег на континенті, чи можуть вони зібрати 64 тисячі військових для відправки в Україну в разі укладення мирної угоди.

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Однак близькі союзники висловили свої сумніви, зазначивши, що сили такого розміру потребуватимуть 256 тис. військових, які будуть на місцях упродовж двох років, враховуючи ротації.

На зустрічі на початку квітня Британія заявила, що готова відправити до 10 тис. військовослужбовців.

"Однак на наступних зустрічах міністри оборони з усієї Європи заявили, що немає "жодних шансів" досягти цієї кількості, і що навіть 25 000 осіб "будуть поштовхом для спільних зусиль", - повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів у Брюсселі.

Згідно з інформацією від The Times Велика Британія і Франція, найімовірніше, відправлять тренувальні війська замість багатонаціонального контингенту в Західну Україну.

Згідно з повідомленнями від джерел, Естонія та Фінляндія були занепокоєні, що розгортання контингенту "розмиє" їхню власну оборону кордонів, а Польща, Іспанія та Італія дали зрозуміти, що не нададуть жодного солдата.

Крім того, Фінляндії та Німеччина загалом були проти відправки сухопутних військ, однак, Берлін не виключає такого кроку.

Європі потрібно знайти чверть мільйона солдатів, введення миротворців під питанням – ЗМІ
/ Главред

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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