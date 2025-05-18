Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні: що хоче РФ і яка роль Трампа

Провал переговорів у Стамбулі свідчить про нещирість Росії, слабкість сучасної дипломатії та наївність Трампа щодо Путіна, вказує політолог.

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Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні - в чому причина / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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У Стамбулі відбулась імітація переговорів

Сучасна дипломатія не є ефективною

Трамп не може визнати свою помилку щодо Путіна

Після стамбульських переговорів глава російської делегації Володимир Мединський заявив про задоволення результатами зустрічі, однак, на думку політолога Петра Олещука, йому нічого іншого й не залишалося сказати.

Експерт пояснив у коментарі Главреду, що бадьорий тон заяв росіян це частина стандартної пропаганди РФ, яка має створити ілюзію, нібито "спеціальна військова операція йде за планом" і "всі завдання будуть виконані". Це — традиційні маніпуляції.

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"Чим російська делегація може бути задоволена, якщо вона приїхала, озвучила свій старий ультиматум і поїхала. Де-факто це була просто імітація переговорів", - зазначив політолог.

Олещук зазначив, що вже за складом російської делегації стало зрозуміло, що справжніх перемовин не буде, а буде лише їхня імітація. Її мета полягала в тому, щоб показати США, зокрема особисто Дональду Трампу, що Росія нібито дослухалася до його побажань, що дає підстави для підготовки зустрічі Путіна з Трампом.

Водночас, підкреслює політолог, поки цю зустріч формально готуватимуть, Москва сподівається уникнути нових санкцій і зупинити надання Вашингтоном військової допомоги Україні. Таким чином Кремль намагається використати переговори як інструмент тиску та маніпуляцій.

"Європейцям, щоб не виглядати абсолютно по-ідіотськи, треба щось самим робити. Але чи зважаться вони щось робити без США - я не впевнений. Навіть незважаючи на те, що в Євросоюзі начебто розглядають можливість запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, я сумніваюся, що це буде зроблено, враховуючи позицію Угорщини та інших проросійських країн. Утім, навіть якби європейці просто почали затримувати всі російські танкери або танкери з російською нафтою в Балтійському морі, це б уже було досить серйозним тиском на Росію. Чи зважаться вони на це? Не впевнений", - вказує він.

Політолог Петро Олещук вказує, що нинішня дипломатія є неефективною, оскільки базується на хибному підході — намаганні переконати Путіна. За його словами, Путін не має наміру когось слухати, адже прагне досягти своєї мети виключно силовим шляхом. Коли ж його починають умовляти, вихваляти та демонструвати слабкість, як це робить, на думку експерта, Дональд Трамп, він лише переконується у перевазі й готовності йти до кінця.

"Замість того, щоб проводити переговори з Путіним, Трампу потрібно було б просто здійснити певні кроки для посилення позицій України у вигляді військової допомоги, надання потрібних ресурсів, щоб Україна могла ці ресурси використати і завдати потужних ударів по Росії", - наголошує аналітик.

Олещук наголошує, що лише після зміни реального балансу сил можна було б переходити до змістовних переговорів, де кожна зі сторін — і Росія, і Україна — чітко окреслила б свої позиції.

Натомість нинішній підхід, коли США згортають підтримку України, обговорюють можливе скасування санкцій і водночас вступають у переговори з Росією, лише підсилює впевненість Путіна. У результаті російський диктатор не тільки повертається до своїх попередніх вимог, а й висуває нові, ще жорсткіші. Така стратегія, на думку експерта, є повністю хибною.

На думку експерта, проблема полягає не в самій дипломатії, а в тому, що її намагаються застосовувати до ситуації, де реальний баланс сил не змінено. Якщо не обмежити можливості Путіна продовжувати війну, домовлятися з ним — марна справа. Проте Трамп, за словами Олещука, вкотре скаже, що довіряє Путіну, і той, як і раніше, буде маніпулювати ним, унаслідок чого війна триватиме.

"Наголошую, своєю політикою Трамп, начебто бажаючи зупинити війну, насправді суттєво її продовжує. Якби Трамп мав адекватну політику, то Путін на початку 2025 року дозрів би до заморожування війни, бо ситуація в нього не найкраща. Але крила в нього виросли через те, що США постійно йшли йому на поступки і намагалися йому догодити. І, врешті-решт, Штати зробили монстра ще більш агресивним і недоговороздатним. А найголовніше - схоже, що Трамп не в змозі визнати свою помилку, тобто що він помилився по відношенню до Путіна, що Путін не такий прекрасний друг, як Трамп усім розповідав. Трамп суто психологічно не хоче цього визнавати. Йому подобається відкривати собі пам'ятники і хвалитися, а не визнавати свою неправоту. Тому, напевно, нехай би він виходив із переговорів. Але, на жаль, не вийде",- резюмував політолог.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний аналітик та історик Олександр Палій припустив, що Володимир Путін вирішив не брати участі у переговорах у Туреччині через побоювання за свою безпеку. Зокрема, він остерігався, що його літак можуть збити під час польоту або що турецька влада може його затримати після прибуття.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що потенційна особиста зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у Стамбулі могла б стати історичним шансом для врегулювання конфлікту.

Однак переговори між українською делегацією та представниками Росії у Стамбулі раптово зайшли в глухий кут. Причиною стали вимоги з боку РФ щодо відведення українських військ з власної території. Після цього Туреччина запропонувала здійснити масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", що було підтримано обома сторонами. Як повідомляє CNN, представники РФ відмовилися продовжувати діалог за присутності американських посадовців, однак турецькі делегати залишилися на зустрічі.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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