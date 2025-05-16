Україна доганяє Польщу у цінах: де дешевший продуктовий кошик

Ціни в Україні настільки підскочили, що подекуди перевищують навіть європейські.

https://glavred.net/economics/ukrajina-doganyaye-polshchu-u-cinah-de-deshevshiy-produktoviy-koshik-10665179.html Посилання скопійоване

Батл продуктових кошиків України і Польщі / Колаж: Главред, фото: Главред

У цьому матеріалі:

Які продукти дешевші у Польщі

Що вигідніше купувати в Україні

Де дешевша продуктова корзина

Ціни на продукти продовжують стрімко зростати. Складається враження, що навіть у європейських супермаркетах базові продукти коштують дешевше, ніж в українських.

Де дорожче обійдеться продуктовий кошик - в Україні, чи у Польщі дізнався Главред, порівнюючи ціни у супермаркетах Варшави та Львова на 12 продуктів: хліб, борошно, цукор, макарони, гречку, куряче філе, яйця, молоко, масло, олію, яблука та помідори.

відео дня

Чим дешевша Польща

Хліб вагою 500 грамів у Польщі обійдеться у 2,49 злотих, тобто враховуючи курс 1 злотого до 10,95 гривень - це 27,26 гривень. В українському супермаркеті батон можна купити за 30,40 гривень, при цьому його вага буде меншою на 40 грамів.

Подібна ситуація і з пшеничним борошном. У Варшаві 1 кілограм борошна можна купити за 2,29 злотих, тобто 25,07 гривень. Водночас така ж пачка пшеничного борошна популярної в Україні марки обійдеться у 26,80 гривень.

Білий цукор також дешевший у Польщі, але не так суттєво - 2,99 злотих або 32,74 гривень за 1 кілограм проти 32,90 гривень в Україні.

Які продукти доступніші в Україні

А ось макарони тримають іншу тенденцію. У Варшаві пачка 500 грамів коштує 4,49 злотих, тобто 49,16 гривень. Водночас у Львові 420 грамів того ж продукту коштують 40,90 гривень. Таким чином за кілограм продукту у польському супермаркеті доведеться заплатити 98,32 гривні, в той час як в Україні дещо менше - 97,38 гривень.

Гречка також не є дешевим задоволенням у Польщі. За 900 грамів поляки платять 6,29 злотих, що дорівнює 68,87 гривням, в той час як українці за 1 кілограм крупи віддають значно менше - 31,30 гривні.

Куряче філе місцевого виробника у Польщі коштує 24,80 злотих, або ж 271,55 гривні. В Україні м'ясо птиці дешевше - 215,6 гривень за кілограм продукту.

Популярний в Україні продукт, ціни на який останнім часом то різко зростали, то знижувались - яйця. У Польщі десяток продають за 10,99 злотих, що в українській валюті дорівнює 120,34 гривень. Натомість у Львові ціни пішли на спад і 10 курячих яєць коштують 66,50 гривень.

Де дешевша "молочка" та олія

Серед молочної продукції Главред порівняв молоко та масло і отримав наступні результати. 1 літр польського молока коштує 4,95 злотих або ж 54,20 гривень. В Україні ціни різняться, але 900 грамів молока такої ж жирності можна купити за 49,90 гривень. Тобто літр молока в Україні обійдеться на 1,24 гривню дорожче, ніж у Польщі.

Масло жирністю 82% у варшавському супермаркеті коштує 9,49 злотих, тобто 103,91 гривні за 200 грамів. У Львові така ж пачка масла коштує 132,90 гривні.

Ще один базовий продукт у Польщі дешевший, ніж в Україні - це рафінована олія. В обидвох випадках олія була на знижці і 2 літри у Польщі коштують 11,98 злотих, що еквівалентно 131,18 гривні. За українську олію, об'ємом 850 мілілітрів треба віддати 60,50 гривень, тобто 2 літри такого продукту обійдуться 142,35 гривні.

Ситуація з фруктами та овочами

Серед фруктів найдоступнішими для українців є яблука. У Польщі кілограм цього фрукту коштує 4,99 злотих або ж 54,64 гривень. В Україні кілограм яблук можна купити за 64,95 гривень.

Останніми Главред порівняв помідори. З'ясувалося, що овочі мають іншу тенденцію, ніж фрукти. Адже 500 грамів помідорів у Варшаві продають за 9,99 злотих. Це дорівнює 109,39 гривням. В Україні, натомість, ціни значно нижчі. За таку ж кількість помідорів треба заплатити 55 гривень.

Де дешевші продукти: в Україні чи Польщі

Таким чином продуктовий кошик із 12 товарів у Варшаві коштує 1097,47 гривень, а у Львові - 951,52 гривні. При цьому 7 продуктів дешевші таки у Польщі, але ті товари, які вигідніше купувати в Україні, як от куряче філе, чи яйця, суттєво відрізняються у ціні.

Також потрібно врахувати, що середня зарплата у Варшаві становить 10 456,10 злотих, тобто 114489,46 гривень. Водночас у Львові в середньому заробляють 25500 гривень. Це свідчить про те, що поляки витрачають на продукти значно менше грошей, ніж українці.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні борщовий набір загалом за рік подорожчав на 150%. Преміум-сегмент (м’ясо, молочні продукти, риба) в Україні дорожчає повільніше, оскільки з нього "втікають" споживачі.

Раніше також стало відомо, що в Україні цього тижня було зафіксоване чергове зростання цін на торішні буряки на тлі того, що вже зменшуються запаси цієї продукції.

Напередодні повідомлялося, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред