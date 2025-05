Якщо Україна відмовиться від капітуляції: в ISW розкрили 'теорію перемоги' Путіна

Ключові тези:

Країна-агресор Росія надалі погрожує ескалацією війни і натякає на застосування нових видів зброї. Ймовірно, Кремль готує розширення конфлікту до тривалої фази без жодних компромісів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

З огляду на характер переговорів у Стамбулі та озвучені російською делегацією вимоги, аналітики переконані, що метою війни Росії залишається повна капітуляція України.

У звіті наголошується, що Москва подає свої територіальні претензії не як предмет переговорів про завершення війни, а лише як передумови до припинення вогню.

За словами аналітиків, з огляду на останні заяви російського військово-політичного керівництва, Кремль свідомо затягує переговорний процес, демонструючи небажання вести добросовісні перемовини як щодо припинення вогню, так і стосовно укладення фінальної мирної угоди.

"Росія навмисно затягує мирні переговори, щоб отримати додаткові поступки від Заходу та продовжити просування на полі бою. На відміну від цього, Україна неодноразово демонструвала готовність до компромісів і ведення добросовісних переговорів", - зауважили в ISW.

Водночас, експерти констатують готовність Росії продовжувати або навіть загострювати війну проти України в разі, якщо Київ і Вашингтон не погодяться на вимоги капітуляції.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, політолог Петро Олещук заявив, що країна-агресор Росія зацікавлена в тому, щоб війна тривала, але Україна залишалася без допомоги Заходу. На його думку, щоб росіяни захотіли переговорів, потрібно, щоб вони почали зазнавати серйозних поразок на фронті.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США на чолі з президентом Дональдом Трампом працюють над мирним врегулюванням війни в Україні. Однак у Польщі переконані, що Штати - не та країна, яка може покласти край російській агресії проти України.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, доки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.