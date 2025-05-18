РФ готує "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної ракети - в ГУР назвали точну дату

Росія готуються до запуску міжконтинентальної балістичної ракети дальністю понад 10 тисяч кілометрів в ніч на 19 травня, попередили в ГУР.

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Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети - ГУР / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ готується до пуску ракети РС-24 з комплексу "Ярс"

Запуск ракети заплановано на ніч з 18 на 19 травня

Росія готується до "навчально-бойового" запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними розвідки, в ніч на 19 травня 2025 року держава-агресор планує випустити ракету РС-24 з комплексу "Ярс" з метою демонстративного тиску та залякування як України, так і країн ЄС та НАТО.

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"Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії. Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про РС-24 "Ярс" / Інфографіка: Главред

Погрози удару Орєшніком по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія тимчасово обмежила авіапростір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області, де зазвичай проводять випробування ракети типу Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до чергового удару по території України, зазначив військовий аналітик Денис Попович 12 травня.

За словами полковника запасу ЗСУ, військового експерта Олега Жданова, заяви Росії про можливий запуск Орєшніка мають на меті насамперед психологічний тиск — залякати Україну й змусити утриматись від атак на територію РФ.

Крім того, майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман попереджає про можливу масштабну повітряну атаку з боку Росії із використанням дронів-камікадзе, а також крилатих і балістичних ракет, які можуть вдарити глибоко в тил України.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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