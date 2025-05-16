Глава російської делегації відзначився відразу кількома фейками.

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Мединський зганьбився, підбиваючи підсумки переговорів у Туреччині / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Глава російської делегації на переговорах у Туреччині Володимир Мединський облажався, прокоментувавши переговори фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка.

В інтерв'ю російським пропагандистам Мединський навів кілька цитат, приписуваних різним історичним особистостям. Російське опозиційне видання "Важные истории" звернуло увагу, що деякі з цих цитат є фейковими.

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"Як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно", - сказав Мединський, пояснюючи небажання Кремля укладати тимчасове перемир'я, але в жодних історичних документах такої цитати Наполеона не зафіксовано.

Ба більше, аргументуючи вимоги Москви передати їй українські території, Мединський послався на німецького канцлера часів об'єднання Німеччини в другій половині XIX століття Отто фон Бісмарка.

"Він [Бісмарк] завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм". Ось це "росіяни завжди приходять за своїм", мені здається, дуже важливий урок історії", - сказав Мединський.

Примітно, що справжність цієї цитати спростовує навіть сайт Російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює сам же Мединський.

Переговори України та Росії в Туреччині - головне

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною і Росією. Зустріч пройшла під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана і тривала менше двох годин.

Президент РФ Володимир Путін особисто не приїхав, делегації очолювали чиновники середньої ланки. Основними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Як повідомляв Главред, Росія висунула неприйнятні для України умови - зокрема, вимогу виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, російська сторона натякала на можливість окупації Харківської та Сумської областей.

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що переговори триватимуть, зокрема на рівні лідерів держав. Обидві сторони погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню.

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Хто такий Володимир Мединський? Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ із 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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