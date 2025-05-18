Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомо

Російський диктатор Путін назвав нові абсурдні вимоги для закінчення війни проти України та висловився про бажаний для Кремля результат агресії.

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/ Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео

Коротко:

Путін висловився про бажаний для РФ результат так званого "СВО"

Диктатор РФ наголосив, що врегулювання війни проти України - "неминуче"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що бажаний для Кремля підсумок війни проти України полягає в усуненні причин конфлікту, створенні умов для тривалого миру та гарантуванні безпеки РФ. Про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, йдеться про ліквідацію передумов, як він сказав, "кризи", формування стабільного мирного порядку та захист інтересів російської держави, зокрема — на територіях, де проживають люди, які "вважають рідною російську мову й ідентифікують себе з Росією".

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Дивіться відео заяв Путіна про війну проти України:

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Путін також зазначив, що Росія має достатньо ресурсів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення", і додав, що ядерну зброю у цьому конфлікті не застосовували й, за його сподіванням, не доведеться. Він визнав, що мирне врегулювання з Україною врешті-решт неминуче.

"Це питання часу", - упевнений російський воєнний злочинець Путін.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські лідери наразі не розглядають можливість введення миротворчої місії до України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Тим часом Росія продовжує погрожувати подальшою ескалацією конфлікту, натякаючи на використання нових типів озброєння. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль готується до затяжної війни без компромісів, а формулювання російської делегації під час переговорів у Стамбулі свідчать про те, що Москва наполягає не на переговорах, а на безумовній капітуляції України. У звіті зазначається, що територіальні вимоги Росії не розглядаються як предмет обговорення, а як обов’язкова умова припинення вогню.

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак також зауважив, що Росія не готова до реальних переговорів, оскільки на цей момент вважає себе сильною стороною на полі бою.

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