"Це край": комбат 47-ї бригади обурився наказами і подав рапорт на звільнення

Олександр Ширшин висловив розчарування через політичні рішення.

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Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення / колаж: Главред, фото: ucu.edu.ua, facebook.com/a.shyrshyn

Коротко:

Комбат висловив сподівання, що його знімуть найближчим часом

Ширшин планує розповісти свою історію служби журналістам

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення. Він заявив про неприйнятні завдання і втрату особового складу. Заяву Ширшин опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Не планував відновлювати сторінку, але це вже край", - повідомив Ширшин. відео дня

Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

"Усе, на що здатні - догани, розслідування, накладення стягнень", - написав він.

Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.

"Політичні" ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.

Комбат зазначив, що відповідний рапорт написаний, і висловив сподівання, що його знімуть найближчим часом. Ширшин також повідомив, що незабаром планує розповісти деякі моменти своїм друзям-журналістам.

Військовий також відзначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ і додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть у піхоті і виконуватимуть ваші завдання".

Зазначимо, що 47-та бригада виконує завдання в Курській області з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року.

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