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"Це край": комбат 47-ї бригади обурився наказами і подав рапорт на звільнення

Віталій Кірсанов
17 травня 2025, 21:16
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Олександр Ширшин висловив розчарування через політичні рішення.
Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення
Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення / колаж: Главред, фото: ucu.edu.ua, facebook.com/a.shyrshyn

Коротко:

  • Комбат висловив сподівання, що його знімуть найближчим часом
  • Ширшин планує розповісти свою історію служби журналістам

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення. Він заявив про неприйнятні завдання і втрату особового складу. Заяву Ширшин опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Не планував відновлювати сторінку, але це вже край", - повідомив Ширшин.

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Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

"Усе, на що здатні - догани, розслідування, накладення стягнень", - написав він.

Він також висловив розчарування через політичні рішення та відірваність оцінок від реального стану справ.

"Політичні" ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", - підсумував військовий.

Комбат зазначив, що відповідний рапорт написаний, і висловив сподівання, що його знімуть найближчим часом. Ширшин також повідомив, що незабаром планує розповісти деякі моменти своїм друзям-журналістам.

Військовий також відзначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ і додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть у піхоті і виконуватимуть ваші завдання".

Зазначимо, що 47-та бригада виконує завдання в Курській області з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попереджав, що Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир'я.

Напередодні стало відомо, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. У місті ще залишаються позиції українських військових. Однак російські загарбники рухаються в бік іншого важливого міста - Костянтинівки в Краматорському районі.

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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