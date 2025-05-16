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ЗСУ відбили атаки РФ і просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Олексій Тесля
16 травня 2025, 09:08
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Українські бійці в районі Торецька відбили кілька атак російських військ.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 104 ОБр ТРО, 78 ОДШП

Головне:

  • ЗСУ просунулися в районі Торецька Донецької області
  • Російська армія втратила тут близько 70 тисяч військовослужбовців

Нещодавно українські сили просунулися в районі Торецька Донецької області. Згідно з геолокаційними матеріалами, опублікованими 15 травня, підрозділи ЗСУ досягли просування на північ від міста.

Про це свідчать офіційні українські джерела, на які посилається американський Інститут вивчення війни (ISW).

відео дня

Зазначається, що 14 і 15 травня українські бійці в районі Торецька відбили кілька атак російських військ, здійснених із застосуванням мотоциклів неподалік від населених пунктів Зоря і Деліївка, а також у самому Торецьку. Один із російських військових кореспондентів повідомив, що українські війська провели контратаку в цьому районі.

Представник української бригади, що діє на Торецькому напрямку, 15 травня заявив, що з липня 2024 року російська армія втратила тут близько 70 тисяч військовослужбовців.

Скріншот
/ understandingwar.org

Водночас російські війська досягли певних успіхів на Лиманському напрямку. Геолокаційні дані від 15 травня вказують на їхнє просування в центральній частині населеного пункту Торське, розташованого на схід від Лиману.

Також відзначається просування російських сил на Новопавлівському напрямку. Згідно з опублікованими 15 травня кадрами, російські війська провели механізовану атаку приблизно на рівні взводу, що, ймовірно, дало їм змогу просунутися на південь від Новосергіївки, яка розташована на північний схід від Новопавлівки.

Крім того, зафіксовано нещодавнє просування російських військ у бік Великої Новосілки. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 15 травня, свідчать про те, що сили РФ зайняли населений пункт Вільне Поле, розташований на захід від Великої Новосілки.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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