Папа Римський в інавгураційній промові згадав про Україну: що сказав понтифік

Новий Папа Римський нагадав, що через війну в Україні гинуть багато молодих людей.

https://glavred.net/world/papa-rimskiy-v-inauguracionnoy-rechi-vspomnil-ob-ukraine-chto-skazal-pontifik-10665737.html Посилання скопійоване

Папа Лев XIV закликав до справедливого миру в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол

Під час церемоції він говорив про Україну

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду. Він став першим американцем, який очолив Святий престол. Понтифік згадав Україну під час церемонії. Про це повідомляє ANSA.

Він згадав Україну у молитві "Regina Coeli", використавши слово "змучена", який вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про розв’язану РФ війну.

відео дня

Він також згадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".

"У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. В Газі: діти, сім’ї, всі ті хто пережили, вижили – знищені посухою. Ворожість також забрала життя багатьох молодих людей в Україні... Очікуються перемовини для миру, довготривалого миру і справедливого миру", – сказав новий Папа Римський.

Крім того, видання Sky News пише, що понтифік приватно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Папа проведе приватну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вдень", — йдеться в повідомленні медіа.

Папа Римський згадав Україну у своїй промові - дивіться відео:

Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево, який взяв ім'я Лев XIV. Таким чином він став першим Папою Римським із Північної Америки.

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Зеленський подякував за підтримку України і всіх наших людей. Крім того, український лідер зазначив, що цінує слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого і тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених.

Пізніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що новий Папа Римський готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Інші новини:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред