Істерика і погрози Мединського: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів у Стамбулі

Основним спікером із російського боку був Володимир Мединський, він говорив довго і зухвало.

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Стали відомі подробиці переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

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Представники РФ пригрозили значно розширити вимоги

РФ заявляла про свою готовність продовжувати війну

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація мала при собі документи з попередніх раундів перемовин, що відбувалися у 2022 році. Однак представники РФ пригрозили значно розширити обсяг пропозицій - уп'ятеро більший за попередній.

За даними джерел Української правди, обізнаних із деталями переговорів, зустріч розпочалася з виступу міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який наголосив, що ці переговори можуть стати основою для майбутньої зустрічі лідерів країн.

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"Росіяни дозволили собі неприпустиме - звернулися до турецької сторони в грубій формі, заявивши, що вона може залишитися на переговорах, якщо забажає. Для гостей це була вкрай недоречна поведінка", - йдеться в матеріалі.

Основним спікером із російського боку був Володимир Мединський. Він говорив довго, у зухвалій манері, часто йдучи в маніпулятивні історичні відступи.

При собі він мав документи з переговорів 2022 року і спробував чинити тиск, заявивши: "Раніше було 17 сторінок із додатками, а зараз, з урахуванням змін за останні роки, може бути вже 85". Цей елемент шантажу не справив очікуваного ефекту.

Співрозмовники УП підтверджують повідомлення зарубіжних ЗМІ про те, що Росія на переговорах заявляла про свою готовність продовжувати війну нескінченно. Крім того, вона вимагала, щоб Україна повністю залишила території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У певний момент російська делегація порушила питання про нейтральний статус України, наполягаючи, що Кремль не допустить присутності іноземних військових на українській території.

Як докази Мединський почав посилатися на нібито наявні у них документи НАТО, у яких, за його словами, закладено план нападу на Росію у 2030 році.

У відповідь українська сторона нагадала, що їй також відомі стратегії Кремля, згідно з якими Росія розглядає можливість нападу на країни НАТО найближчими роками. Після цього росіяни почали нервувати і спробували перевести розмову на іншу тему, уточнюється в матеріалі.

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Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Володимир Мединський? Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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