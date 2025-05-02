Українцям за кордоном може 'прилетіти' штраф від ТЦК: кого і за що карають

ТЦК можуть накладати штрафи за порушення облікових обов’язків — від 17 000 до 25 500 грн.

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До 25 тисяч гривень штрафу можуть отримати українці за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Кого з українців з кордоном можуть оштрафувати на 25 500 грн

Як сплатити штраф з 50% знижкою

Що буде у разі несплати штрафу

Військовозобов’язані громадяни України, які виїхали за кордон, залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право накладати на них грошові штрафи за порушення правил військового обліку. Про це зазначено у постанові Кабміну №1487.

Розмір штрафів коливається від 17 000 до 25 500 грн, залежно від порушення. Найпоширеніші підстави для накладення штрафу:

відсутність на військовому обліку;

непостановка на облік за місцем роботи або навчання;

неявка до ТЦК після отримання повістки;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

неподання інформації про зміну місця проживання;

втрата або псування військово-облікового документа;

несвоєчасне уточнення військово-облікових даних (гранична дата – до 17 липня 2024 року).

Перебування за кордоном не звільняє від відповідальності. Всі повістки, повідомлення та постанови можуть надходити в цифровому вигляді через застосунки Резерв+ та Дія.

Як сплатити штраф через застосунок "Резерв+"

Із літа 2025 року, як повідомляє Міноборони, в застосунку "Резерв+" запрацює можливість сплати штрафів онлайн. Якщо військовозобов’язаний погодиться з порушенням, він зможе отримати 50% знижку, якщо оплатить його впродовж 20 днів. Процедура виглядатиме так:

Подання заяви про визнання порушення в застосунку.

Отримання постанови про накладення штрафу.

Оплата за реквізитами прямо в додатку "Резерв+".

Після сплати постанова буде закрита автоматично. Це дозволяє уникнути боргів і зберегти можливість вільно перетинати кордон без ризику додаткових ускладнень.

"Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У разі несплати штрафу в установлений термін постанову передають до виконавчої служби. Через 2–3 місяці порушнику можуть заблокувати банківські рахунки в Україні. Кошти за порушення правил мобілізації з рахунків військовозобов'язаного спишуть примусово, а дані про боржника потраплять до Єдиного реєстру боржників.

Якщо військовозобов’язаний не має рахунків в Україні, покарання поки що не можна реалізувати примусово. Однак це не звільняє від ризиків — на кордоні таку особу можуть затримати прикордонники і доставити у ТЦК.

Дивіться відео ТСН, у якому пояснено деталі щодо несплати штрафів від ТЦК:

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобов’язаним добровільно сплатити штраф за порушення правил обліку зі знижкою 50%. Це стосується тих, хто не оновив облікові дані або ухилявся від служби.

Також Верховна Рада ухвалила закон №11044, який дозволяє проводити позапланові перевірки роботодавців у разі підозри на мобінг (психологічне чи економічне цькування працівників). За мобінг передбачено штрафи: для фізичних осіб — від 850 до 1700 грн або громадські роботи; для ФОПів і посадовців — від 1700 до 3400 грн або до 40 годин громадських робіт.

Як повідомляв Главред, українців штрафують за газові порушення: за самовільну врізку в трубу — до 140 тис. грн, за махінації з лічильником — до 70 тис. грн. Також карають за несанкціоновані прилади, перевищення потужності, несправні лічильники чи недопуск газовиків.

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