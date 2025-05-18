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Комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ: зʼявилася реакція Генштабу

Маріна Фурман
18 травня 2025, 15:13
259
У Генштабі пообіцяли прийняти рішення після перевірки.
Ширшин
Генштаб відреагував на звинувачення комбата 47 бригади / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook/a.shyrshyn

Основне:

  • Ширшин звинуватив командування в неприйнятних задачах і невиправданій втраті людей
  • Генштаб відреагував на слова комбата 47 бригади

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин поскаржився на командування. У неділю, 18 травня, Генеральний штаб ЗСУ відреагував на слова комбата.

У повідомленні йдеться, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

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Також окрему увагу приділять аналізу наказів і розпоряджень, які надходили з різних рівнів військового управління. Зокрема, перевірятимуть, наскільки виправданими були накази та рішення в умовах бойових дій.

"За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - написали в Генштабі.

Що передувало

Нагадаємо, днями раніше, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади.

У своєму дописі у Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його у безглуздих наказах, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

За словами Ширшина, ситуація на фронті, де перебуває його підрозділ, є критичною не лише через складні умови, а й через дії вищого керівництва.

Військовий також відзначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ і додав коментар: "сподіваюся, ваші діти теж будуть у піхоті і виконуватимуть ваші завдання".

Відомо, що 47-та бригада виконує завдання в Курській області з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року.

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Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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