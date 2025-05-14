Дощі починають відступати: названо дату, коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер, 15 травня.

https://glavred.net/synoptic/dozhdi-nachinayut-otstupat-nazvana-data-kogda-v-ukrainu-pridet-poteplenie-10664570.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 15 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода 15 травня

Коли очікується потепління

Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра, 15 травня, через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі, в західних областях, ймовірно, сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом.

відео дня

Водночас, південна частина та південний схід України уникнуть істотних опадів – там буде переважно сухо.

"Вітер південно-західного напрямку буде рвучким і часом навіть із штормовими поривами, до 15-20 метрів за секунду. Обережно", - наголосила синоптикиня.

Вона також додала, що температура повітря протягом дня у західних областях України становитиме лише +8…+13 градусів.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 15 травня очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 градусів.

"У п'ятницю в столиці буде дуже холодно, бо йтиме дощ і передбачається не вище +10 градусів", - зауважила Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня також підсумувала, що несміливе потепління очікується після 20 травня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, погода в Україні у середу, 14 травня, відзначиться суттєвими дощами. Істотних опадів не буде лише у чотирьох областях нашої держави – і то лише вдень.

Метеоролог Ігор Кибальчич говорив, що у четвер, 15 травня, вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та Приазов’я, пройдуть дощі, місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Водночас, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред