Зеленський провів переговори із віцепрезидентом США Венсом - про що домовились

Президент України розкрив деталі переговорів із віцепрезидентом США Венсом та підвтердив готовність до якнайшвидшого припинення вогню у війні.

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Зеленський провів переговори із віцепрезидентом США Венсом / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Україна готова до справжніх переговорів про припинення вогню

Делегація РФ у Стамбулі не мала повноважень приймати рішення

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в рамках офіційного візиту до Риму. Про результати зустрічі президент України повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що сторони обговорили перемовини в Стамбулі, де Росія була представлена делегацією без реальних повноважень ухвалювати рішення.

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"Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню", - написав він.

Крім того, йшлося про необхідність посилення санкцій проти РФ, розвиток двосторонньої торгівлі, оборонну співпрацю, ситуацію на фронті та перспективи обміну полоненими. Президент наголосив, що тиск на Росію має тривати до повного припинення агресії, а також підкреслив важливість спільних зусиль для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента України, глава держави розповів, що Росія порушила режим припинення вогню, який сама ж і ініціювала. За словами Володимира Зеленського, це ще раз підтверджує відсутність у Москви намірів завершити війну, тому необхідно посилювати тиск, щоб змусити РФ погодитися на повне й безумовне припинення бойових дій.

Під час зустрічі сторони детально обговорили позиції обох держав та подальші кроки, зокрема посилення санкцій проти Росії, які можуть змінити перебіг подій.

Зеленський також поінформував про поточну ситуацію на фронті та акцентував увагу на реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Він повідомив, що надіслав листа президенту Трампу з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

"Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", - резюмував Зеленський.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час перемовин у Стамбулі 16 травня російська делегація висунула Україні ряд жорстких вимог, зокрема — відмову від окупованих територій і претензій на репарації. Представники РФ наголосили, що припинення вогню можливе лише за умови виконання цих пунктів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Російська сторона позиціонує ці переговори як нібито продовження мирного діалогу, який, за словами голови делегації РФ Володимира Мединського, був свого часу нібито зірваний Україною.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підійшла до переговорів серйозно, сформувавши сильну делегацію. Однак росіяни, попри власну ініціативу, не проявили готовності до конструктивного діалогу. Зеленський також наголосив, що Путін має особисто продемонструвати готовність до відповідального лідерства.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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